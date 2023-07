Még számolgatnia kell az ifjú csúcstartónak, de a matek Herczeg György erőssége

Érettségi után, újabb vizsgák előtt

– Gyuri már tavaly is megmutatta, hogy fejlődési pályára állt, de akkor a térdproblémái miatt egy időre megingott a hite, szerencsére nem sokáig – vette át a szót Németh Miklós, aki úgy gondolja, hogy a budapesti világbajnoki részvétel tapasztalatokkal ruházná fel az ifjú tanítványát.

Nekem is meglepő, hogy idén eddig csak nyolcan dobtak nagyobbat nála az egész világon, pedig csiszolgatni valónk még bőven akad.

– Arról igyekszem leszoktatni, hogy a nekifutásnál mellőzze a rögtönzéseket, meg aztán nemcsak döngetni kell előre, mint a mozdony, hanem időben lefékezni is. A bajnokságon feltalálta magát, amikor a kidobásnál úgy vetődött előre, mint egykor a világcsúcsot is javító amerikai Al Cantello, de ez csak egy improvizáció volt, aminek nem szabad rögződnie benne. Az édesapja úgy szokott fogalmazni, hogy én vagyok egy személyben a sportpszichológusa is, amiben annyi az igazság, hogy az önbizalmát olykor valóban én szoktam megerősíteni. Szembe dicsérni ugyan nem szoktam, de éreztetem vele, hogy jó úton halad, és ha így folytatja, még a legnagyobb világversenyekre is eljuthat. Hozzá kell tennem, hogy az év első felében az emelt színtű érettségi vizsgáira készült, kevesebbet tudott foglalkozni az edzéseivel, de amióta ezen a szellemi erőpróbán is túljutott, valósággal szárnyal, szétfeszíti a bizonyítás vágya. Csúcsokat javít, megnyugodhat, mert felvették a Corvinus Egyetemre, az előjelek kétségkívül egyre jobbak – hangsúlyozta Németh Miklós.

Még kaphatók jegyek a vb-re Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.

Borítókép: Herczeg György technikája egyre magabiztosabb (Fotó: Gerely.hu)