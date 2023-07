„Az ördögtől sem fél”– nem aggódik a vb nagy magyar esélyesének edzője

Németh Zsolt, a világbajnoki harmadik helyezett és a tavalyi müncheni Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert Halász Bence edzője nem aggódik amiatt, hogy a 26. születésnapja előtt álló tanítványa a legutóbbi adatfrissítés után a világranglistán egyelőre csak a 17. helyen áll, a 80,92 méteres egyéni csúcsától igencsak elmaradó, 76,77 méteres eredményével. Az első helyen a regnáló olimpiai bajnok lengyel Wojciech Nowicki áll 81,92 méterrel.

Halász Bence a tavalyi, eugene-i vb-n. Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement

Meddig tart ki a tengerentúliak lendülete?

– Hat hónapig tartó kegyetlenül kemény felkészülésnek éppen most érünk a végére, amikor az erő növelése lassacskán kezd a háttérbe szorulni, miközben a hangsúly a dobások számára, a minőségi kivitelezésre kezd áthelyeződni. Valamivel jobb is lehetne a helyzet, de megnyugtatásul elmondanám, hogy igazából csak most kezdődik a tánc. Amiből néhány jól vagy inkább túlságosan is jól kezdő dobó ki fog pörögni. A helyüket pedig azok veszik át, akiknek az a célja és az álma, hogy a budapesti világbajnokságon kerüljenek csúcsformába. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit tudnak kitalálni és miként tartanak ki augusztusig azok az amerikai és kanadai kalapácsvetők, akik élükön a világranglistán második helyen álló amerikai Rudy Winklerrel (80,88 méter) már májusban és júniusban is tűzijátékot tartottak, pedig Európából hazatérve csak most következik a nemzeti bajnokságuk és a világbajnoki válogatóversenyük – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Németh Zsolt, a szombathelyi dobóműhely vezetője.

A szakember szerint már csak azért sem lehet a legjobb eredményeket sorba állító jelenlegi listára hagyatkozni, mert az első tíz között szereplő orosz Valerij Pronkin (3. hely, 79,42 méter) és Gyenyisz Lukjanov (6. hely, 78,36 méter), valamint a fehérorosz Alekszandr Szimanovics (4. hely, 79,15 méter) a szankciók miatt legfeljebb csak a nézője lehet a világ legjobbjai budapesti versengésének.

– Fogadást is kötnék arra, hogy az ötszörös világbajnok lengyel Pawel Fajdek és Elvind Henriksen, a norvégok olimpiai ezüstérmese még kivárnak, de hamarosan a gázpedálra lépnek. Abban nem vagyok biztos, hogy Fajdek sorozatban hatodszor sem talál legyőzőre, de hogy versenyben lesz az első helyért, azt nem vonnám kétségbe.

Henriksen idén eddig 76,52-ig, Fajdek 76,50-ig jutott, a világranglistán a 23. és a 24. foglalják el, vagyis mindketten Halász Bence mögött állnak.

Halász Bence 2022-ben került be a nyolcvanméteresek elit klubjába, de az eugene-i világbajnokságon a 80,15-tel sem tudott dobogós helyet szerezni. Ha az ötödik hely csalódást is jelentett a számára, a kárpótlásra nem kellett sokáig várni; nem sokkal később a müncheni Európa-bajnokság eső áztatta döntőjében a második helyen végzett 80,92-vel.

Németh Zsolt biztos benne, hogy Halász Bence a lelkét is ki fogja tenni

– Régóta húzzuk együtt az igát Bencével, jóban és rosszban is mindig együtt voltunk, úgy ismerem, mint a tenyeremet – folytatta Németh Zsolt, akire azért is felnézhetnek a versenyzői, mert az 1999-es sevillai világbajnokságon ezüstérmet nyert.

Bencét idézem, aki gyakran hangoztatja a parasztgyermeki mivoltát, a gyökereit és azt a kemény munkát, amitől az édesapjának segítve sohasem riadt vissza. Nem fél ő senkitől, még az ördögtől sem, amikor elérkezik majd a bizonyítás órája, a lelkét is kiteszi azért, hogy a sok munkának meglegyen az eredménye, és persze a szurkolóknak se okozzon csalódást.

– Örülök meg nem is annak, hogy éremszerzésre esélyes dobóként emlegetik, pedig sokszor elmondtam, hogy a jelenlegi mezőnyben már az első hat közé jutás is dicsőséget jelenthet. Igaz, a közös álmunk egy dobogós helyezés elérése –hangsúlyozta a szakember.

Ehhez még annyit, hogy a világbajnokság rajtjáig Halász Bence várhatóan már csak magyarországi versenyeken áll dobókörbe, elsőként a hét végén a vb-nek is otthon adó Nemzeti Atlétikai Központban az országos bajnokságon, amit már hatszor sikerült megnyernie, augusztus 18-án a hagyományosan Székesfehérváron megrendezendő Gyulai István Memorial nemzetközi versenyen, majd a magyar Szuperliga szombathelyi állomásán, amely egyben a megemlékezés napja is a dobópápa Németh Pál életműve előtt tisztelegve.

Borítókép: Az ezüstérmes Halász Bence a kalapácsvetés döntőjében a müncheni multisport Európa-bajnokságon 2022. augusztus 18-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)