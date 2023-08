Indiából futott be az első atléta, s aranyért jött Budapestre

Tegyük a kezünket a szívünkre: keveset tudunk India sportéletéről. Elsőként a többségnek talán az ugrik be, hogy India nagyon erős gyeplabdában – az indiai férfi válogatott tizenegyszer nyerte meg az olimpiát, igaz, legutóbb elég régen, még Moszkvában –, és angol örökségként természetesen a krikett nemzeti sport. Az elmúlt évtizedekben India sportlövészetben, birkózásban, súlyemelésben, tollaslabdában, ökölvívásban és újabban atlétikában is egyre jobb eredményeket ér el. A tokiói olimpián a férfi gerelyhajítást például az indiai Neeraj Chopra nyerte meg.

Budapesten két másik indiai klasszis nevét ismerheti meg a világ. Bármily meglepő, férfi távolugrásban két indiai atléta vezeti az idei világranglistát. Jeswin Aldrin az első 842, Murali Sreeshankar pedig a második 841 centiméteres ugrással (a kínai Ju-tang Lin a harmadik 840-nel).

Utóbbi nagyon alaposan készül a világbajnokságra, miként Németh Balázs, az atlétikai világbajnokságot szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója elárulta, a külföldi versenyzők közül elsőként Murali Sreeshankar érkezett meg Magyarországra.

Murali Sreeshankar az édesapjával, egyben edzőjével jött Magyarországra, s két héten át Győrben készül.

– Apám hármasugró volt, anyám középtávfutó, ezüstérmes az 1992-es junior Ázsia-bajnokságon, nővérem pedig hétpróba versenyeken indul, ebből is kiderül, hogy sportos környezetben nevelkedtem fel. Még csak négyéves voltam, amikor már sokszor kísértem el a pályára az édesapámat, ahol sokat futkostam, élveztem a száguldozást, ezért gondolhatta mindenki azt, hogy a vágtafutásban lehetek jó. Az U10-es területi bajnokságon meg is nyertem az 50 és a 100 métert, s később is versenyben voltam a velem egyidős fiúkkal. Tizenhárom évesen mégis úgy döntöttem, hogy inkább távolugró leszek. Mai versenyszámommal igazán komolyan hét éve foglalkozok, közben elvégeztem a palakkadi főiskolán a matematika szakot. Továbbra is az édesapám az edzőm, neki és a támogatóimnak köszönhetem, hogy a világ legjobbjai közé kerültem – így mutatkozott be az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó atléta, aki most először jött Magyarországra.