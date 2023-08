Ez a győzelem felhívás a szurkolóknak, hogy még többen kijöjjenek a stadionba

Az örmény Alaskert elleni, idegenbeli 1-0-s győzelemmel kezdte a 2023–24-es idényt a DVSC. A Konferencialiga-selejtező 2. fordulójának visszavágója előtt az előző magyar bajnokság bronzérmese otthon fogadta a Mezőkövesdet. Annak ellenére, hogy a meccset kissé barátságtalan időpontban, hétfő este nyolc órától rendezték, ötezren kilátogattak a Nagyerdei Stadioba.

A hazai csapat Dzsudzsák Balázs nélkül is jó játékal hálálta meg a bizalmat (a válogatottsági rekorder pihenőt kapott az Alaskert elleni visszavágót szem előtt tartva). Az első félidőben még tartotta a lépést a Mezőkövesd, sőt Drazsics révén a vezetést is megszerezte, de a Loki Loncar góljával még szünet előtt egyenlített, majd a második félidőben fordított és 3-1-re nyert. A folytatásban is Loncar volt a kulcsember, hatalmas találattal szerzett vezetést.