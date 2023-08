Hajdú B., Lotfi Begi és Yamina is beáll a csatasorba a rakoncátlan racka mellé

A vb-arculatba öltözött stadionnal és a városban zajló helyszínek dekorációjával tökéletesen harmonizáló, sportosan elegáns formaruhát viselnek majd az éremátadók, a közreműködő zenészek és a vb ceremóniamesterei is. A versenyszámokat Hajdú B. István és Méhes Gábor kommentálja a stadion közönségének, a hangulatról pedig a vb ceremóniamesterei, Szalai Edit és Iwan Thomas gondoskodnak. Utóbbi számára nem ismeretlen Budapest, hiszen huszonöt évvel ezelőtt éppen Budapesten nyert Európa-bajnoki címet 400 méteres síkfutásban.

Fesztiválhangulat övezi majd a világbajnokság díjátadóját

De nem csak a pálya történései okoznak majd izgalmat: egy mozgó kamerarendszer megmutatja a nézőknek azokat a pillanatokat is, amelyeket enélkül csak a bennfentesek láthatnának. Így tanúi lehetnek akár a sportolók érkezésének vagy éppen a verseny előtti ráhangolódás pillanatainak is.

A budapesti atlétikai világbajnokság lesz az első a szabadtéri atlétikai vb-k negyvenéves történelmében, amelyen az éremátadás a stadionon kívül lesz.

A Nemzeti Atlétikai Központ parkjában, a Medal Plaza koncertszínpadán lépnek dobogóra az érmesek, ennek köszönhetően a szurkolók sokkal közelebbről ünnepelhetik kedvenceiket, s fesztiválhangulat övezi majd a díjátadót. A Medal Plaza egyúttal egy nyüzsgő, programokkal teli szórakoztató központ is lesz, ahol naponta élőzenei produkciók teszik felejthetetlenné az eseményt. Fellép többek között a Margaret Island, Lotfi Begi, az Ivan & The Parazol, a Parno Graszt, a Hősök és Yamina is.