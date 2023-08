Így táncolnak a jamaicai atlétanők a budapesti szállásukon + videó

Elaine Thompson-Herah nem akárki, a 2016-os riói és a 2021-es tokiói olimpián is ő nyerte a 100 és a 200 méteres síkfutást, a japán fővárosban pedig a jamaicaiak 4x100-as váltójával is győzött, Rióban ezüstérmes lett. Idén viszont nincs nagy formában, a jamaicai bajnokságban 100-on 11,06 másodperces idővel csak ötödik lett, így Budapesten csak váltóban láthatjuk. Éppen most jelentete be, hogy új edzővel folytatja a felkészülést. Az örökranglistán amúgy 10,54-gyel a második, ezt az időt két éve futotta, és nagyon közel került vele az amerikai Florence Griffith-Joyner 1988-as, megközelíthetetlennek hitt 10,49-es világcsúcsához.

Elaine Thompson-Herah a 2021-es Gyyulai Memorialon, Székesfehérváron Fotó: Vasvári Tamás

Elaine Thompson-Herah és Ronda Whyte jól érzi magát nálunk

A 31 éves klasszisnak a világbajnokságokról egy aranya, két ezüstje és egy bronza van. Mivel most csak váltóban indul, nagyon nem kell stresszelnie magát, és nem is teszi; legalábbis az a videó ezt támasztja alá, amit a jamaicaiak 4x400-as váltójában helyett kapott Ronda Whyte osztott meg: Mariah Carey slágerére, a Touch My Body-ra lejtenek budapesti szállodai szálláshelyükön a fürdőszobában.

Elaine Thompson-Herah and Ronda Whyte 🇯🇲 in Hungary 💃🏽 pic.twitter.com/XhoTgBQR8R — Team Runner For Life (@TeamRunner4Life) August 15, 2023

Borítókép: Az aranyérmes jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce és honfitársai, az ezüstérmes Shericka Jackson és a bronzérmes Elaine Thompson-Herah a nők 100 méteres sprintversenyének eredményhirdetésén az Oregon államban rendezett eugene-i atlétikai világbajnokságon 2022. július 17-én (Fotó: MTI/EPA/Keystone)