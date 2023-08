Figyeljünk a Fradi zsenijére a budapesti atlétikai világbajnokságon! + videó

Visszatekintve az eddigi 18 világbajnokságra, a legnépesebb csapatunk 1999-ben, Sevillában 28 fős volt, s ugyan most a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) vezérkara számolt azzal, hogy megdől ez a rekord, a legoptimistább nyilatkozatokban is csak 36–40 fős csapatról volt szó. A nevezési szintet teljesítők és a ranglistás helyezésük alapján kvótát szerzettek száma alapján 32 versenyzőnk állhatna rajthoz, de miként Gyulai Miklós, a MASZ elnöke talányosan fogalmazott: a rendező ország jogán 31 „megfelelő tudásszintű” atléta benevezésére is kérelmet nyújthattunk be, és ezeket a nemzetközi szövetség (WA) jóváhagyta. Így jött össze a 63 fős csapat.

Herczeg György és Németh Miklós. Forrás: Facebook/Magyar Atlétika – Hungarian Athletics

A csapat „zászlóvivője” a kalapácsvető Halász Bence

Éremszerzésre azonban csak a kalapácsvető Halász Bence gondolhat, válogatottunk „zászlóvivője” viszont akár a magyar atlétika első szabadtéri vb-aranyát is megszerezheti. Mivel a 2019-es vb-n bronzérmes volt, tavaly Eugene-ben ötödik, a müncheni Eb-n pedig 80,92 méteres egyéni csúccsal másodikként zárt, a 26 éves szombathelyi versenyző győzelme nem lenne eget verő szenzáció. Ám hatalmas bravúr kellene hozzá. Halász a versenyszáma 37 fős mezőnyében 78,27 méterrel idén az ötödik legjobb eredménnyel rendelkezik (az oroszok és a fehéroroszok nem indulhatnak), az olimpiai bajnok lengyel Wojciech Nowicki pedig 81,92-tel vezeti a világranglistát. Rajta kívül viszont csak az amerikai Rudy Winkler jutott túl a nyolcvan méteren (80,88).

Ha nyolcvan méter fölé kerülök, akkor már nem okozok csalódást, majd aznap dől el, ez mire lesz elég. Tudom, hogy a szurkolók érmet várnak tőlem, igazuk van, én is ezt várom magamtól

– szögezte le Halász Bence.

Ami a válogatott egészét illeti, a szakvezetés abban bízik, hogy minél több indulónk megjavítja az egyéni legjobbját, ami egyúttal jó néhány országos csúcsot jelentene. Ezt legeredményesebb versenyzőnktől, a 2016-ban olimpiai bronzérmes, 2017-ben vb-2. súlylökő Márton Anitától nem várhatjuk. Az ő 19,87 méteres magyar rekordja hét évvel ezelőtti, idén 18,40-ig jutott – ezzel 23. az erősorrendben –, s 34 évesen azt sem döntötte el, hogy a jövő évi olimpiát megcélozza-e még. A tavalyi Eb-n Halász Bencéhez hasonlóan Kozák Luca is ezüstérmes lett, de a női 100 méteres gátfutás a vb-n „más kávéház”. Versenyzőnk az idei 12,72 másodperces idejével csak a 22. legjobb a mezőnyben, és a Münchenben futott 12,69-es magyar csúcsával is csak három hellyel lenne előrébb. Ám a bizonytalan kimenetelű gátfutásban „bármi” megtörténhet.

Arra készülök, hogy a jövő héten kedden, szerdán és remélhetőleg csütörtökön is nagyon gyorsan tudjak futni. Addig már a finomhangoláson és a pihenésen van a hangsúly, mert a gátfutáshoz kell egyfajta frissesség, fejben és fizikálisan is

– fogalmazott Kozák Luca, aki ezzel elárulta, hogy merész célt tűzött ki maga elé. Tudniillik a női 100 méteres gátfutásban kedden az előfutamokat, szerdán az elődöntőket, csütörtökön pedig a döntőt rendezik.