Egy óvás, ami nem tett jót a magyar–lengyel barátságnak + videó

Bagyula István és Szerhij Bubka párharca

A világbajnokságon ezüstérmet szerzett Bagyula István (1991, rúdugrás) és Fazekas Róbert (2003, diszkoszvetés), bronzot Horváth Attila (1991, diszkoszvetés), Ináncsi Rita (1995, hétpróba), Zsivoczky Attila (2005, tízpróba), Baji Balázs (2017, 110 méter gát). Már említettük, hogy Pars Krisztián 2011-ben mindössze hat centire volt az aranytól, de ha úgy vesszük, Bagyula István még közelebb. Az 1991-es tokiói világbajnokság rúdugródöntőjében első kísérletére átjutott az 590 centin, ami senki másnak nem sikerült. A szovjetek három versenyzője közül Makszim Taraszov el is vérzett ezen a magasságon. Radion Gataullin két hiba után 595-re emeltetett, de nem járt sikerrel. A legendás Szerhij Bubka, aki 610 centivel tartotta a világcsúcsot, addig csak az 570-re ugrott egyet, 590-en aztán ő is rontott, így ő is kénytelen volt 595-re menni. S ezen is hibázott. A képlet egyszerű volt: ha Bubka az utolsó próbálkozására nem jut át felette, akkor magyar világbajnoka van a rúdugrásnak. De Bubka simán átugrotta, Bagyulának pedig ez utána már nem sikerült, pedig a harmadik kísérletével éppen csak leverte a lécet…

Az 1991-es tokiói vb-n Szerhij Bubka mögött a dobogón az ezüstérmes Bagyula István Fotó: AFP/Mandel Ngan

Külön szólni kell Baji Balázs 2017-es bronzáról is, hiszen ez az egyetlen vb-érmünk, amely a futópályán született. S bár Baji 34 esztendősen akár még most is ott lehetne a világbajnokság mezőnyében, két évvel ezelőtt lezárta a versenyzői pályafutását, és a vb szervezőbizottságában láthatjuk viszont. A még mindig csak 26 éves Halász Bence természetesen dobókörbe lép a Nemzeti Atlétikai Központban, és a tavalyi müncheni Európa-bajnokság második helyezettje, aki a bajor fővárosban 80,92 méterre javította az egyéni csúcsát, ezúttal is éremesélyes. S ha idén is olyan jól sikerült a formaidőzítése, mint tavaly, akkor bármi megtörténhet.

Borítókép: Halász Bence a 2019-es dohai világbajnokságon (Fotó: AFP/Antonin Thuillier)