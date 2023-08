Titokban eltüntettek egy világbajnokot a budapesti atlétikai vb-ről + videó

A tavalyi, eugene-i vb-n a 4x400-as mixed váltót – amelyben két férfi és két nő fut – a Dominikai Köztársaság stafétája nyerte meg Lidio Andrés Feliz, Marileidy Paulino, Alexander Ogando, Fiordaliza Cofil összeállításban. Paulino a női 400 méteres síkfutás klasszisa, a 2021-es tokiói olimpán, majd a tavalyi vb-n is ezüstérmes volt a számban, és a budapesti vb-n legnagyobb esélye. Ő a Gyémánt Liga-sorozat győztese, az idei világranglistán a második helyen áll, de az éllovas amerikai Sydney McLaughlin-Levrone sérülése miatt nem jön el Magyarországra. Cofil jött volna, és a kvalifikációs listán jelenleg is a 10. helyen található a neve, mint aki itt lesz Budapesten; de a Nemzetközi Atlétikai Szövetség a hét elején valójában titokban lehúzta a listáról. A történet furcsasága, hogy a dominikai el Caribe is „megbízható forrásokra” hivatkozott, amikor azt írta, hogy a húszéves versenyző esetében a normál értéket meghaladó tesztoszteronszint okozta a problémát, ugyanakkor nem tiltották el. A dominikai lap rámutat, hogy az esete bizalmas információ, és ilyenkor a nemzetközi szövetség közvetlenül a sportolóval közli a tényállást.

Balról a második Cofil – a tesztoszteronszint itt még szóba sem került Fotó: Europress/AFP/Steph Chambers

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség március 31-én új szabályokat léptetett életbe, amelyek előírják, hogy a normálnál magasabb tesztoszteronszinttel és bizonyos hormonérzékenységük eltéréseivel diagnosztizált atlétanőknek 24 hónapon keresztül kezeléseken kell részt venniük, hogy versenyen indulhassanak az 1500 méteres távig bezárólag.