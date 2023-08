Felismerték Budapest utcáin a legendát, aki hálás Magyarországnak

Bubka ezúttal a Nemzetközi Atlétikai Szövetség alelnökeként érkezett hazánkba, és a személyes találkozón nyilván szó esett arról, hogy négy nap múlva kezdődik a budapesti világbajnokság, hogy minden készen áll a rajtra, és a nemzetközi szövetség sikeres versenyre készül. Bubka elárulta azt is, hogy fővárosunk utcáin még ma is sokan felismerik, ami nagyon jó érzés számára. S persze szó esett arról is, hogy a MOB az ukrán–orosz háború kitörésekor hathatós segítséget nyújtott az akkor még Bubka-vezette Ukrán Olimpiai Bizottságnak, amit a korábbi legendás rúdugró nem győzött elégszer megköszönni.

Bubka: Ez a legjobb az olimpiai mozgalomban: a szolidaritás

– Tavaly februárban, a háború kitörésekor a világ összefogott az ukrán népért – mondta Szerhij Bubka. – Én is sok barátnak írtam, sok harminc éve nem látott ismerősnek, és elképesztő volt a reakció: mindenki mögénk állt. Pontosabban csak állt volna, mert nem tudták miként elküldeni az adományokat. Akkor találkoztam Gyulay Zsolttal, aki azonnal felajánlotta a segítségét: a MOB-ba jöttek a szállítmányok, és innen hozták őket tovább Ukrajnába. Ez a legjobb az olimpiai mozgalomban: a szolidaritás. Magyarország sokat tett és sokat tesz, és én szívemből köszönöm Gyulay Zsoltnak és a MOB csapatának ezt a hozzáállást. Most arról is beszéltünk, hogy esetleg jöhetnek még fiatalok Magyarországra sportolni, mert ez az, amivel meg tudjuk menteni őket.

Borítókép: Szerhij Bubka és Gyulay Zsolt a MOB székházában (Forrás: MOB)