Autópiaci fellendülés: itt is áldás az erős forint

Látványos fellendülést hozott a használt gépjárművek piacán a hazai fizetőeszköz stabilizálódása. A DataHouse legfrissebb adatai szerint novemberben több mint tizenegyezer külföldről behozott használt személyautó kapott magyar rendszámot. Ez az adat jelentős, közel tizenöt százalékos emelkedést mutat az előző év azonos időszakához képest. A szakértők egyértelmű összefüggést látnak a forint árfolyamának erősödése és a megnövekedett vásárlási kedv között.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 8:37
illusztráció Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Az év második felében tapasztalható tendencia tartósnak bizonyult a hazai autópiacon. November folyamán összesen 11 075 importált használt gépjárművet regisztráltak Magyarországon. A szám 14,6 százalékkal múlja felül a tavalyi év tizenegyedik hónapjában mért 9660-as darabszámot. A piac élénkülése nem a véletlen műve. A folyamatok hátterében egyértelműen gazdasági okok húzódnak meg. A forint euróhoz viszonyított árfolyama az elmúlt hónapokban tartósan a lélektani négyszázas szint alá került. Ez a változás azonnal éreztette hatását a behozatalban is.

A használtautó-import alakulása 2024 és 2025 folyamán. /Forrás: JóAutók.hu
A használtautó-import alakulása 2024 és 2025 folyamán. Forrás: JóAutók.hu

Stabil forint, stabil növekedés a hazai autópiacon

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója rámutatott a pénzpiaci folyamatok és a reálgazdaság szoros kapcsolatára. Elemzése szerint az augusztusi, szezonálisnak tekinthető megtorpanást leszámítva a második félévben a behozatal stabilan a 11 ezres szint felett mozgott. A hazai valuta erősödése kézzelfogható előnyt jelent a vásárlóknak. Ma ugyanabból a forintösszegből hat-nyolc százalékkal értékesebb, jobb minőségű autót lehet megvásárolni, mint az esztendő első hónapjaiban.

A kedvező fordulat az éves prognózisokat is felfelé módosította. A jelenlegi számítások szerint az év végéig mintegy 128 ezer használt import személyautó kerülhet a magyar utakra. Ez a mennyiség jelentősen meghaladja a tavaly regisztrált 111 ezres darabszámot.

A márkák versenyében továbbra is a német technika dominál. Az erőviszonyok átrendeződése azonban szembeötlő. A legnépszerűbbnek a Volkswagen bizonyult, amely a piac 12,8 százalékát tudhatja magáénak. Népszerűsége megkérdőjelezhetetlen. Másfélszer annyit hoztak be belőle, mint a második helyen osztozó Opelből és Fordból. Ezek a márkák fej fej mellett, 8,5-8,5 százalékos részesedéssel követik a listavezetőt. A prémium szegmensben az Audi tartja a negyedik helyet 6,5 százalékkal. A megbízhatóságáról ismert Toyota az ötödik, 5,9 százalékkal.

Érdekes piaci átrendeződésnek lehetünk tanúi a BMW esetében. A bajor márka a tavalyi ötödik helyről idén a nyolcadikra csúszott vissza 4,4 százalékos részesedéssel. A statisztikák alapján a magyar vásárlók jelenleg előrébb sorolják a Hyundait és a Mercedest is.

Az év első tizenegy hónapját vizsgálva is pozitív a mérleg. A használtautó-import volumene elérte a 118 257 darabot. Ez 15,3 százalékos bővülést jelent a tavalyi 102 523-hoz képest. A piac egészséges szerkezetére utal az új autók piacának bővülése is. Ugyanebben a periódusban 117 510 új gépjárművet értékesítettek. Ez az eredmény 7,1 százalékos növekedésnek felel meg az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva.

