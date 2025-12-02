Novemberben is nőtt a hazai újautó-piac

A Carinfo novemberi összesítése alapján 10 754 új személygépkocsi került forgalomba, ami 1 százalékkal több, mint 2024 azonos hónapjában.
A 2023-as értékhez képest pedig kiugró, 29,4 százalékos a növekedés.
A kishaszonjárművek szegmensében novemberben 2175 darab új járművet helyeztek forgalomba, ami ugyan 7,2 százalékos csökkenés tavalyhoz mérten, de még így is 8,8 százalékkal több, mint a 2023-as érték. A buszok szegmensében kiugró a növekedés: 162 új busz kapott rendszámot, ami 2024-hez képest 980 százalékos növekedés (tavaly mindössze 15 darab került forgalomba), és 2023-hoz képest is jelentős, 84,1 százalékos emelkedés. Nagyhaszonjárműből 517 darab került az utakra, ami ugyan 83,3 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest, de 14,7 százalékkal kevesebb, mint két éve. A motorkerékpárok iránti kereslet novemberben mérséklődött: 405 darab kapott rendszámot, ami 21,4 százalékos visszaesés 2024-hez képest, ugyanakkor 30,6 százalékkal több, mint 2023 novemberében.
A vizsgált jármű-kategóriákat tekintve novemberben összesen 14 013 új járművet helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 1,5 százalékos növekedés 2024-hez viszonyítva, és 23,9 százalékkal magasabb szám a 2023-as eredménynél.
Az év első tizenegy hónapját vizsgálva továbbra is jelentős növekedés látszik az új személyautók piacán.
117 510 új személygépkocsi került forgalomba 2025 januárja és novembere között, ami 7,1 százalékkal több, mint a 2024-es időszakban,
és 17,8 százalékkal haladja meg a 2023-as értéket. A kishaszonjárművek esetében a kumulált adat 21 238 darab, ami 6,4 százalékos csökkenés 2024-hez képest, viszont 11,1 százalékos növekedés a 2023-as bázishoz mérten. Összesen 784 új busz került forgalomba, ami 97 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. A nagyhaszonjárművek közül 4611 darab jármű került rendszámhoz, ami 5,4 százalékos csökkenés a tavalyi időszakhoz képest, és közel 20 százalékos visszaesés a 2023-as adatokhoz viszonyítva. 7081 motor találta meg új gazdáját január–novemberben, ami 4,9 százalékkal kevesebb, mint tavaly, ugyanakkor 11,5 százalékkal magasabb, mint 2023-ban.
