Kettészakadt a magyar autópiac: szárnyalnak az elektromosok, de nem veszik a haszongépjárműveket

A magyar újautó-piac élénkül, különösen az elektromos járművek terén, de a haszonjárművek forgalma visszaesett, miközben Európában egyre szigorúbb kibocsátási normák és technológiai kényszerek formálják az iparág jövőjét. A hazai trendek szorosan illeszkednek a kontinens átalakuló autóiparához.

2025. 10. 06. 9:14
Magyarországon összesen 95 946 új személyautót helyeztek forgalomba az idei első kilenc hónapban, 7,7 százalékkal többet, mint 2024 hasonló időszakában – olvasható a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) közleményében. Az elektromos autók piaca kifejezetten erősödött az év során, 8028 tisztán elektromos jármű került forgalomba. A bővülést elsősorban az állami támogatási program és a folyamatosan szélesedő modellkínálat okozta, amelyek érdemben élénkítették a keresletet. Az év első kilenc hónapjában ugyanakkor az e-személyautók piaci részesedése 8,4 százalék volt, tehát továbbra sem éri el a 10 százalékos küszöböt – mutat rá az MGE. 

20240523 Budapest Duna Autó - Autóváros - autókereskedéselektromos autó töltése-tölt? tölt?állomás e-autó Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG
Az elektromos autók terjedését továbbra is befolyásolják a magas fejlesztési költségek  Fotó: Vémi Zoltán

A cégek inkább a meglévő autóik fenntartására koncentrálnak

A kis haszonjárművek szegmensében visszaesés történt; összesen 17 030 kishaszongépjárművet regisztráltak az első három negyedévben, 7,4 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. Az első kilenc hónapban Magyarországon 3707 nagy haszonjárművet helyeztek forgalomba, ami 12,2 százalékos csökkenés 2024 azonos időszakához képest. A visszaesés hátterében továbbra is 

  • a gazdasági bizonytalanságok és 
  • a megemelkedett költségszint állhat; 
  • a magas üzemanyagárak és 
  • a drágább finanszírozás miatt 

a vállalatok inkább a meglévő járműpark fenntartására koncentrálnak, és óvatosabban ütemezik a flotta megújítását – jelezte az egyesület.

A gyártók több technológia párhuzamos fejlesztésében látják a jövőt

Az MGE közleményében kitért arra is: az Európai Unióban 2025-ben szigorodtak az autógyártókra vonatkozó kibocsátási normák, miközben a belső égésű motorok fokozatos kivezetése továbbra is napirenden van. Ugyanakkor a gyártók egyre inkább több technológia párhuzamos fejlesztésében látják a jövőt.

Az elektromos autók terjedését továbbra is befolyásolják a magas fejlesztési költségek, a nyersanyaghiány és az európai akkumulátoripar „gyermekbetegségei”. Bár 2025-ben több európai gigagyár – például a Debrecenben épülő CATL-üzem – előrehaladott fázisba lépett, a teljes termelési kapacitás még nem állt fel, így az ellátás egyelőre akadozik.

