Tarol még a szürke ötven árnyalata? Ezek az autóvásárlók kedvenc színei

Senki sem vesz olyan autót, amelyik nem tetszik neki, de egyéb szempontok is érvényesülnek a színválasztáskor, amelyet

az ízlés helyett gyakran a kereskedelmi kényszer befolyásol.

Az autó látható felületének körülbelül hatvan százalékát a külső fényezés teszi ki, míg a belső kárpitozás körülbelül 25 százalék – ezek tapintható elemek, amelyek közvetlenül befolyásolják a mindennapi autóbirtoklási és -vezetési élményt.

A szürke uralkodik, de nagyon függ a típustól a színválasztás

Forrás: Jato Dynamics

A Jato Dynamics elemzése szerint továbbra is figyelemre méltó következetességgel uralják az európai preferenciákat a semleges színek.

Az öt legnagyobb piacon a szürke, a fehér és a fekete a vásárlói választások közel hetven százalékát teszi ki.

A kék és a piros távoli alternatívaként szerepel, míg az olyan merészebb opciók, mint a zöld, a sárga és a narancs továbbra is egy szűk kisebbség választásai.

Forrás: Jato Dynamics

Európa egyik legnépszerűbb autója, a Renault Clio tökéletesen illusztrálja ezt a tendenciát. Bár a marketingkampányok élénkkék Cliókat mutatnak a televízióban és a digitális csatornákon, a vásárlók

túlnyomórészt mégis a hagyományos színárnyalatokat választják a francia kiskocsihoz gyakorlati megfontolások, például a könnyebb eladhatóság és a nagyobb maradványérték miatt.

A merész marketingszínek felkeltik a figyelmet és érzelmi pozicionálást alakítanak ki, azonban a konzervatív vásárlási döntések védik a befektetés értékét. A sikeres autógyártók mindkét dinamikát kihasználják egy-egy típus színválasztékának megalkotásakor.

Forrás: Jato Dynamics

Az erősebb érzelmi vonzerejű autók vásárlói nem követik a bevett mintákat. Például a Fiat 500 és az új Renault 5 egyértelműen mutatja a vásárlók érdeklődését az élénk árnyalatok – sárga, arany, piros és kék – iránt, amelyek részesedése ezeknél jelentősen meghaladja a piaci átlagot. Amikor a vásárlók az érzelmi preferenciákat helyezik előtérbe a pusztán racionális kritériumokkal szemben, a kifejező, élénk színű fényezések lehetővé teszik mind a megkülönböztetést, mind a prémium árazást.

Forrás: Jato Dynamics

A színeken felül a fényezési technológia további bevételi forrást kínál.

A metálfényezések jelentős potenciált mutatnak:

az irántuk való kereslet továbbra is erős az átlagosan hétszáz eurós (276 ezer forint) felár ellenére, ami a látványosabb külső megjelenés hozzáadott értékét mutatja.

Beltéri anyagok és színek regionális bontásban