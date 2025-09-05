Tarol még a szürke ötven árnyalata? Ezek az autóvásárlók kedvenc színei

Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Emlékszik a múlbéli autók izgalmas színkavalkádjára? Nos, a maiak közel hetven százaléka semleges fényezésű, vagyis szürke, fehér vagy fekete.

2025. 09. 05. 11:29
Forrás: Volkswagen
Senki sem vesz olyan autót, amelyik nem tetszik neki, de egyéb szempontok is érvényesülnek a színválasztáskor, amelyet 

az ízlés helyett gyakran a kereskedelmi kényszer befolyásol.

Az autó látható felületének körülbelül hatvan százalékát a külső fényezés teszi ki, míg a belső kárpitozás körülbelül 25 százalék – ezek tapintható elemek, amelyek közvetlenül befolyásolják a mindennapi autóbirtoklási és -vezetési élményt.

 

A szürke uralkodik, de nagyon függ a típustól a színválasztás

Forrás: Jato Dynamics

A Jato Dynamics elemzése szerint továbbra is figyelemre méltó következetességgel uralják az európai preferenciákat a semleges színek. 

Az öt legnagyobb piacon a szürke, a fehér és a fekete a vásárlói választások közel hetven százalékát teszi ki.

A kék és a piros távoli alternatívaként szerepel, míg az olyan merészebb opciók, mint a zöld, a sárga és a narancs továbbra is egy szűk kisebbség választásai.

Forrás: Jato Dynamics

Európa egyik legnépszerűbb autója, a Renault Clio tökéletesen illusztrálja ezt a tendenciát. Bár a marketingkampányok élénkkék Cliókat mutatnak a televízióban és a digitális csatornákon, a vásárlók 

túlnyomórészt mégis a hagyományos színárnyalatokat választják a francia kiskocsihoz gyakorlati megfontolások, például a könnyebb eladhatóság és a nagyobb maradványérték miatt.

A merész marketingszínek felkeltik a figyelmet és érzelmi pozicionálást alakítanak ki, azonban a konzervatív vásárlási döntések védik a befektetés értékét. A sikeres autógyártók mindkét dinamikát kihasználják egy-egy típus színválasztékának megalkotásakor.

Forrás: Jato Dynamics

Az erősebb érzelmi vonzerejű autók vásárlói nem követik a bevett mintákat. Például a Fiat 500 és az új Renault 5 egyértelműen mutatja a vásárlók érdeklődését az élénk árnyalatok – sárga, arany, piros és kék – iránt, amelyek részesedése ezeknél jelentősen meghaladja a piaci átlagot. Amikor a vásárlók az érzelmi preferenciákat helyezik előtérbe a pusztán racionális kritériumokkal szemben, a kifejező, élénk színű fényezések lehetővé teszik mind a megkülönböztetést, mind a prémium árazást.

Forrás: Jato Dynamics

A színeken felül a fényezési technológia további bevételi forrást kínál. 

A metálfényezések jelentős potenciált mutatnak:

az irántuk való kereslet továbbra is erős az átlagosan hétszáz eurós (276 ezer forint) felár ellenére, ami a látványosabb külső megjelenés hozzáadott értékét mutatja.

 

Beltéri anyagok és színek regionális bontásban

Forrás: Jato Dynamics

Az észak-európai vásárlók aktívan fektetnek be prémium anyagokba, míg a dél-európai vásárlók a költséghatékony opciókat részesítik előnyben. Németország (57 százalék) és az Egyesült Királyság (53 százalék) erősen előnyben részesíti a prémium anyagokat a szövettel szemben, a vásárlók ötszáz–ezer eurót vagy még többet költenek a bőrkárpitozású belső térre. Ez a fejlesztési hajlandóság egyértelmű értékesítési lehetőségeket teremt ezeken a piacokon. Spanyolország (85 százalék), Olaszország (75 százalék) és Franciaország (75 százalék) ellentétes viselkedést mutat, a szövetkárpitot helyezve előtérbe mint elérhető belépési pontot (amiben persze a meleg éghajlatnak is szerepe van). A szövetről bőrre áttérő vásárlók közel kétharmada (63 százaléka) ma már szintetikus „vegán” megoldásokat választ a valódi bőr (37 százalék) helyett. Ez a változás a széles körben elterjedt fenntarthatósági aggályokat és a szintetikus anyagok egyre jobb minőségét, valamint egyre nagyobb elterjedtségét tükrözi. 

Forrás: Jato Dynamics

A francia vásárlók a belső színkonvenciókat is átlépik. Míg más piacokon a fekete dominál, a francia vásárlók közel fele alternatív tónusokat választ, a nem fekete választások 38 százalékát pedig a szürke teszi ki.

 

