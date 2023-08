Figyelmeztetik a rendezők a budapesti atlétikai vb-re érkező szurkolókat

– Magyarország történelmének legnagyobb sporteseménye előtt állunk, múlt héten elhagytuk a 300 ezres mérföldkövet, már több mint háromszázezer jegy talált gazdára. S a vb-re olyan létesítményben kerül sor, amelyben eddig még csak egy tesztversenyt rendeztünk, július elején a magyar bajnokságot, néhány ezer nézővel. Ehhez képest augusztus 19-27. között több mint háromszázezer, reményeink szerint közel négyszázezer szurkolót szeretnénk kicsábítani, és tökéletes szolgáltatásokkal elkényeztetni őket. A Nemzeti Atlétikai Központ teljesen új létesítmény, és egy ilyenben a világ harmadik legnagyobb sporteseményét megszervezni nem egyszerű feladat, és lehet, hogy az első napokban fennakadásokkal jár. A szurkolóknak is meg kell szokniuk, hogyan tudják a legkönnyebben megközelíti a vb színhelyét, milyen közlekedési eszközöket választhatnak – fogalmazott a vb mai sajtótájékoztatóján Németh Balázs.

Több lehetőség is van a Nemzeti Atlétikai Központ megközelítésére Forrás: MTI

A vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója rámutatott arra, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ tömegközlekedési szempontból tökéletes helyen található, könnyedén elérhető.

– Ez nagyon fontos, és szeretném kiemelni, hogy autóval nem érdemes elindulni, mert parkolóhelyek nem állnak rendelkezésre, gyakorlatilag lehetetlen lesz találni. Viszont jó alternatíváink vannak arra, hogyan lehet megközelíteni a Nemzeti Atlétikai Központot. A Boráros teret már a belvárosnak tekinthetjük, és innen a csepeli hévvel, a 2-es villamossal, de akár gyalogosan is el lehet jutni a vb színhelyére. Az 1-es villamossal érkezők néhány peres sétával ugyancsak elérhetik a főbejáratot. A H7-es hév mellett a H6-os is a szurkolók rendelkezésére áll, miként több buszjárat is, amely érinti a Közvágóhidat.