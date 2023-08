Mindennap 35 ezer néző – ez ám a kihívás!

– Pontosan tudtuk a legelejétől kezdve, hogy az atlétikának Magyarországon nincs annyi rajongója, hogy kilenc napon át megtöltse a 35 ezres lelátót, tehát nekünk sokkal tágabbra kellett nyitni a kapukat. El kellett hívni azokat is, akik szeretik a sportot, de atlétikai versenyekre nem jártak soha, és még ez is kevés. Meg kellett szólítanunk azokat is, akik csak valami szórakoztatóra vágynak, és azokat is, akik nem követik a sportot, de büszkék arra, hogy Magyarországon rendezheti meg a világ harmadik legnagyobb sporteseményét, amire mindenképpen érdemes kimenni – mondta Németh Balázs, a Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója a szervezési feladat sarkalatos pontjáról az Origónak adott interjúban.

Németh Balázs tudja, hogy kell megnyerni a nézőket (Fotó: Origó/Csudai Sándor)

Még mindig lehet jegyeket kapni, de most már tényleg csak korlátozott számban. Németh Balázs szerint a jegyértékesítésben Youhuu, a világbajnokság kabalafigurája is jól vizsgázott.

– Először egy-két kollégával láttuk meg benne a fantáziát, de szerintem a vb alapfilozófiájából is következik, hogy egész egyszerűen a budapesti atlétikai világbajnokságnak nem lehet mondjuk egy nyúl a kabalája. Nem szegény nyulakat akarom bántani, hanem azért mondom ezt, mert

a budapesti atlétikai vb-nek minden részletében emlékezetesnek, profinak és különlegesnek kell lennie. Ehhez pedig egy olyan kabala dukál, amely karakteres, méltó, amire évek múlva is emlékezni fogunk

– mondta Youhuu-ról Németh Balázs.