Guardiola magyarázata, miért alázta meg a City sztárját

Miért nem ment az öltözőbe Bernardo Silva?

Guardiolát tehát a meccs után nem foglalkoztatta egyből, mi is a baja Bernardo Silvának. Az is gyanús, hogy a portugál játékos nem sietett egyből az öltözőbe, hanem felült a lelátóra. Sérült játékosok ritkán tesznek így.

– A legutóbbi két meccsünkön nem is tudom, hány lehetőséget hagytunk ki. Nagyon-nagyon jól játszottunk, de nem tudtunk gólt lőni. De állhatatosak voltak, és a végül csak megnyertük a meccset. Ha huszonkét kapura lövésed van egy félidő alatt, az azt jelenti, hogy nagyon jól játszol. Az pedig a támadók felelőssége, hogy ezekből gól is szülessen – értékelte a meccset Guardiola, a két gólszerzőt pedig külön is méltatta a találkozó után.

– Jelenleg a legjobb középpályás Európában – mondta a harmadik gólt rúgó Rodriról, a kétgólos Alverezt pedig úgy jellemezte, küzdőszellem, gólok, gólpasszok.

A lényeg persze, hogy a címvédő Manchester City hozta a közelező feladatot, s készülhet a Nottingham elleni Premier League-meccsre.