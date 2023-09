Marco Rossi bevallotta, nem tud ikszre játszani a válogatott Szerbiában

Vajon megelégszik a csoportja élén álló, az eddigi három Eb-selejtezőn még csak gólt sem kapott magyar válogatott a Szerbia elleni idegenbeli döntetlennel? Többek között ezt a kérdést is feltették Marco Rossinak a Rajko Mitics stadionban tartott sajtótájékoztatón. A kapitány így felelt: – Sajnos nem tudom döntetlenre felkészíteni a csapatot. Mindannyian tisztában vagyunk az ellenfél erejével, tiszteljük a szerb válogatottat, de azon leszünk, hogy a saját játékunkat játsszuk, és pontokat szerezzünk.

Ha ebből csak egy lesz, akkor talán az is megfelelő, nyilván megnézzük, mit hoz a meccs, és annak tükrében tudunk majd arra válaszolni, hogy hány pontot érdemeltünk

– kezdte a kapitány. Rossi kiemelte, egyetért a kollégájával, Dragan Sztojkoviccsal, nem tekinti sorsdöntőnek a Szerbia elleni csütörtöki meccset a továbbjutás és az esetleges csoportelsőség szempontjából. – A negyedik meccset játsszuk a sorozatban, nehéz lenne azt mondani, hogy ez döntene a végső sorrendről, mert nem láthatjuk a jövőt és a még hátralevő meccsek eredményeit. Mindenesetre papíron Szerbia jobb nálunk. Elvileg övé kellene, hogy legyen az első hely, és a miénk a második. Ha jó napot fogunk ki, és ha kiadjuk magunkból a maximumot, akkor bármi is előfordulhat. de tisztában vagyunk azzal, hogy Szerbia az Szerbia – folytattaRossi.

Marco Rossi jó hangulatban várja a csütörtöki meccset. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Egy szerb kolléga felvetésére reagálva Rossi jelezte: egyáltalán nem könnyítette meg a válogatott helyzetét, hogy két szerb kulcsember, Alekszandar Mitrovics és Szergej Milinkovics-Szavics a szaúdi ligába igazolt. – Tisztelnünk kell a szaúdi bajnokságot, láttuk a nyáron, hogy elképesztő átalakuláson, színvonal-emelkedésen megy keresztül a szaúdi liga. A két szerb játékos is azért kerülhetett oda, mert jó futballista – mondta a kapitány.

A magyar kulcsember, Szoboszlai jelentheti a különbséget a szerbek ellen

Slágertéma itthon és Angliában a Liverpoolban szárnyaló Szoboszlai Dominik formája. Vajon ő lehet az a pályán, aki esetleg eldöntheti a szerbek elleni rangadót? Rossi szerint igen is meg nem is. – Azért van néhány szerb játékos az ő szintjén. Dominik a mi sztárjátékosunk, Liverpoolban jól kezdte a bajnokságot, topformában van. Azt várjuk tőle, hogy mutassa meg azt, amit eddig Liverpoolban mutatott. Nem többet és nem is kevesebbet – válaszolta a kapitány.

A magyar játékosok ismerkednek a gyepszőnyeggel Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós



A vajdasági Verbászban született Kerkez Milos is szerepet kaphat a szerbek ellen, neki nehéz lehet érzelmileg kezelnie ezt a helyzetet. Rossi elbeszélgetett a játékosával. – Nyugodtnak tűnt, de tudom, hogy vannak és talán a pályán is lesznek érzelmei. Meg kell tanulnia uralkodni ezek felett. Én azt remélem, hogy Kerkez lelkileg rendben lesz csütörtökre – mondta Rossi.