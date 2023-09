S ha már szóba jöttek a kapitányok: a már említett Javier Clemente mellett még egy külföldi szakember próbált szerencsét Szerbiában, a Zenit Szentpétervárral 2008-ban UEFA-kupa győztes holland Dick Advocaat nem sok sót evett meg a déli szomszédunknál; négy nyeretlen meccs után felállították. A jelenlegi főnök, a korábbi zseniá­lis középpályás,

Dragan Sztojkovics 2021 óta eddig húsz meccsen irányította a csapatot, és ezzel második az örökranglistán a 28 találkozóval listavezető Radomir Antics mögött.



Sztojkovics minőségi játékosgarnitúrából válogathat.

Dragan Sztojkovics játékosként világklasszis volt, kapitányként még nem az Fotó: Europress/AFP/Ina Fassbender

Benzema árnyékában Jovics nem tudott érvényesülni

Leragadva a csatároknál, nehéz nem észrevenni a bennük rejlő potenciált. Dusan Vlahovics a Fiorentinában hívta fel magára a figyelmet, onnan szerződött a Juventushoz. A nyáron felvetődött a neve a Real Madridnál, de végül maradt Torinóban. Luka Jovicsot konkrét kötelék fűzte a Realhoz, de nem tudott kiteljesedni az élete formájában játszó Karim Benzema mellett. Már ha egyáltalán pályára léphetett. Jovics és Vlahovics, a keret két kiemelkedő egyénisége mellett a topolyai születésű Dusan Tadics is minőséget képvisel, a szerb válogatott csapatkapitánya a nyáron igazolt a holland Ajaxtól a török Fenerbahcéhoz.

Milinkovics-Szavics (fehér mezben) a szerb középpálya motorja Fotó: Europress/AFP/Ken Satomi

A középpályán kiemelkedik Szergej Milinkovics-Szavics, akit a nyáron beszippantott a szaúdi futballőrület. A Laziótól az al-Hilalhoz igazoló játékosért évek óta sorban álltak az európai topklubok, de ő inkább a még biztosabb megélhetését megalapozó döntést hozva az arab ligába szerződött. Vlahovics mellett egy másik játékost is ad a Juventus a szerb válogatottba Filip Kosztics személyében.

Többet érnek, mint a magyarok

A keret annak ellenére is erősnek tűnik, hogy a hétfői sajtótájékoztatón jelentette be Sztojkovics, hogy nyolc játékosa sem bevethető. A jelenleg hadra fogható egészséges játékosok egy kivételtől eltekintve külföldön, tízen az olasz Serie A-ban, hárman a spanyol La Ligában futballoznak, rajtuk kívül még egy topligás, a német Bundesligában szereplő játékosa van Sztojkovicsnak. A kapitány a görög, a török, a szaúdi, az észak-amerikai, az orosz és az osztrák bajnokságból is válogatott.

A keret összértéke, a nem teljesen egészséges játékosokat is ide értve 369 millió euró, ami majdnem háromszor több, mint a magyaré (130,43). Mégsem lehet egyértelmű esélyesnek kikiál­tani a szerb válogatottat Rossi csapata ellen.

Többek között azért sem, mert legutóbb majdnem megégett a Bulgária elleni meccsen, csak a ráadásban mentett pontot.

Hiába a topligákban hemzsegő játékosok hada, talán hiányzik egy olyan karakterű középpályás, aki összefogja a csapatot. Nem bánjuk, hogy a jelenlegi Fradi-edzőhöz, Dejan Sztankovicshoz hasonló határozott egyéniség nem futballozik a mostani szerb válogatottban.