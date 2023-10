Sportszakmai előadások, talkshow és díjátadó a Puskás Arénában

– Milyen múltra tekint vissza a rendezvény?

– A Sport Forum Hungary nevű átfogó sportkonferenciát tavaly rendeztük meg először – idézte fel lapunknak Papp Gábor főszervező. – A 2022-es eseményhez hasonlóan idén is a Puskás Aréna rendezvényközpontjában lesz a konferencia, három teremben zajlanak párhuzamosan az előadások.

Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke is az előadók között lesz (Fotó: Sport Forum Hungary/Micheller Szilvia)

– Ki a Sport Forum Hungary célközönsége?

– Elsősorban a régió sportszakemberei. Fontos célunk volt az idei évre, hogy nemzetközivé váljon a konferencia, tavaly a 650 résztvevő döntő többsége magyar volt, az előadók között volt néhány külföldi szakember. Idén a hazai előadók mellett érkeznek szakemberek Lengyelországból, Szlovákiából, Dániában, Svájcból, Svédországból, Törökországból, Ausztriából és Németországból is, és a résztvevők között is nagyobb arányban lesznek külföldiek. Előreláthatólag a közönség 30-40 százalékát teszik ki, bár pontos számot majd csak a konferencia után lehet mondani, hiszen továbbra is kaphatók még a jegyek a honlapunkon. A következő években szeretnénk folytatni a tendenciát, célunk, hogy a Sport Forum Hungary a kelet-közép-európai régió meghatározó sportkonferenciája legyen.

– Hogyan állt össze az idei program?

– Meghatároztunk néhány kiemelt témát, ami aktuálisan érdekes és releváns. A már taglalt nemzetközi nyitás mellett ilyen a fenntarthatóság, amely az élet minden területén slágertéma. Ezt nem csak ökológiai szempontból értelmezzük, fontos vizsgálni azokat a körülményeket, amelyek egy létesítmény üzemeltetése vagy egy sportág továbbfejlesztése szempontjából meghatározók, legyen szó a finanszírozásról vagy éppen az adott sportág népszerűségéről, közvetíthetőségéről. Kiemelt téma még a digitalizáció: a mesterséges intelligencia a sporton belül is izgalmas téma. Eddig is használtunk már analitikán, digitális eszközön alapuló módszereket a sportban, ennek a területnek az aktuális kihívásairól több előadás, illetve kerekasztal-beszélgetés lesz, amelyek megpróbálják bemutatni, hogy jelenleg hol tart a sport és a mesterséges intelligencia viszonya. Összességében a sokszínű program a sport minden területét igyekszik lefedni: sportvezetés, sportegyesületek, sportszövetségek, sportképzés a felsőoktatásban, sportjog, sportszponzoráció, sportmarketing, sporttechnológiák, nők a sportban. Mindenképpen törekedtünk arra, hogy a verseny- és a szabadidősport legfontosabb kérdései is kellő súllyal jelenjenek meg a konferencián.