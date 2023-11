Alonso nem hagyta szó nélkül Hamilton gyanúsítgatását

Alonso fent, Hamilton lent

Alonso a csibészi énjét és a harci kedvét a száguldó cirkuszban eltöltött két évtizede alatt sem vesztette el. Ezt vasárnap az Abu-dzabi Nagydíjon is bizonyította, amikor Lewis Hamiltonnal (Mercedes) játszadozott. A bokszkiállása után a rekordbajnok elé tért vissza a pályára, majd váratlanul levette a lábát a gázpedálról. Hamilton a rádión háborgott, hogy Alonso büntetőfékezett előtte, majd a futam után is erre panaszkodott. Erről viszont „az elkövető” elmondása szerint szó sem volt, Alonso mindössze azért vett vissza a tempóból, hogy elengedje Hamiltont, aztán pedig ő nyithassa a DRS-t. Végül minden a spanyol versenyző tervei szerint alakult, hetedikként intették le, miközben Hamilton csak nyolcadik lett.

– Egyértelmű, hogy Lewis nagyon ért a Formula–1-hez, rendkívül okos, sok a tapasztalata, de nekem még nála is több van! – viccelődött Alonso, majd felidézett egy hasonló párharcot 2013-ból: – Akkoriban, Kanadában ugyanezt játszottuk végig, de akkor is és most is én nyertem, tehát minden rendben van.

Míg a mezőny korelnöke láthatóan a fellegekben jár a 2023-as idénye miatt, a másik veterán, a januárban 39. születésnapját ünneplő Hamilton különösen rosszul élte meg az ő szemszögéből újabb sikertelen évet. A hétszeres vb-győztes brit a harmadik helyen végzett a pilóták versenyében, csapata, a Mercedes pedig Abu-Dzabiban bebiztosította az áhított második helyet. Igaz, Hamilton ehhez sokat nem tett hozzá, az év utolsó versenyhétvégéjén végig szenvedett, és a futamon csak a kilencedik lett. Talán ez is hozzájárult a komor nyilatkozatához, amikor arról kérdezték, mit visz magával az idényből.

– Összességében nem volt jó évünk, úgyhogy őszintén szólva nem túl sokat. Túléltem, tulajdonképpen ennyit

– mondta letörten a Mercedes versenyzője. – Nem tudom, hogy mi várható tőlünk jövőre. A Red Bull tizenhét másodperces előnnyel nyerte meg az utolsó futamot annak ellenére is, hogy augusztus óta nem fejlesztette az autóját. Ez aggasztó ránk nézve. Sokat tanultunk az autónkról, most már a csapatunkon múlik, mi lesz jövőre. Mindenki tudja, hogy mit kell tennie. Meglátjuk, hogy sikerül-e előrelépnünk – zárta szavait Lewis Hamilton.

Borítókép: Fernando Alonso Las Vegasban (Fotó: AFP/Getty Images North America/Dan Istitene)