Milák Kristófot visszavárja az uszodába a hazai nagy riválisa is

Vasárnap érkezik a 24. születésnapjához a 100 méter gyorson korábban hétszer országos csúcsot javító, a 4x200 méteres gyorsváltóval (Németh Nándor, Márton Richárd, Holló Balázs, Milák Kristóf) 2022-ben Rómában Európa-bajnok Németh Nándor. Aki ugyanúgy190 centiméter magas, mint egykori érdi osztály- és klubtársa Milák Kristóf, s aki csak három hónappal fiatalabb nála. A Siófokról indult, Érd és Eger érintésével a BVSC-Zuglónál kikötött „vízisprinternek” immár tíz éve Plagányi Zsolt a mestere, ami az állandóság és a hűség jelképének számít abban a gyorsan változó uszodai világban, amit a várható és a váratlan edzőcserék sűrűn jellemeznek. Ami pedig a hangját ritkán hallató Plagányit illeti, ő az, aki a Kőbányának hátat fordító Cseh Lászlóval dolgozva lépett ki a szürke eminenciások sorából, korábban pedig ugyanő tanította meg úszni Milák Kristófot, ahogy Kovács Benedeket is.

Németh Nándor (Fotó: Hegedüs Róbert)

Németh Nándor éremért menne Párizsba

Németh Nándor tagja volt annak a 4x100-as és 4x200-as váltónak, amelyik 2017-ben Indianapolisban junior világbajnok lett, de annak a négyesnek is, amelyik nem sokkal később, még ugyanebben az évben a Duna Arénában a felnőtt úszók elitjében a harmadik helyet szerezte meg a vb-n (Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd).

– Akkor még ifi voltam, féltettek is attól, hogy a felnőttek mezőnyében nagyot fogok koppanni, és még a lendületemből is veszíthetek, de az eredményeimmel erre sikerült rácáfolni. A 48,46-os országos csúcsomból azóta is módszeresen faragom le a századokat, a legjobbam immár 47,69, de ezen mielőbb „igazítanom” kell, mert újabb rekord, vagy inkább rekordok nélkül aligha juthatok be a párizsi olimpiai döntőbe, ahogy azt tettem legutóbb Tokióban. Valahol azt olvastam, hogy a gyorsúszók többsége 24-25 évesen érik be, és ha még testben és lélekben is jól fel tud készülni, akkor legjobb eredményével ebben az időszakban tud kirukkolni. Hát éppen ez az, amit jövőre Párizsban bizonyítani szeretnék, ami magas mércét jelent, mert sorjáznak előttem a 47,4 körüli időket úszó vetélytársaim – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Németh Nándor.

A magyar csúcsot 100 méter gyorson Milák Kristóf jelenleg 47,47-tel tartja, ezzel ezüstérmes lett a 2022-es római Eb-n, abban a fináléban Németh Nándor 48,01-gyel ötödikként zárt.

Csak a kitartására és a hűségére adott 10-est

Németh Nándor nem zárkózott el attól, hogy mint egy szigorú tanárember osztályozva minősítse önmagát, az erényeit és a szokásait. Íme a maga készítette bizonyítványa 1-10-es skálát alkalmazva:

hozzáállásom a munkához: 7

tehetségem mértéke: 6

megfontoltságom: 7

béketűrésem: 8

műveltségem foka:5

úszótechnikám: 7

kiegyensúlyozottságom:4

általános hangulatom, jókedvem: 8

közösségi emberként viselkedésem: 7

hűségem és kitartásom: 10

Ez így együtt összesen 69, az osztályzatok átlaga 6.9, amit a közepesnél jobbnak lehet nevezni, kis híján jónak.

Reméli, hogy Milák Egerszegi és Darnyi nyomába lép

Egy húsztagú magyar csapat tagjaként Németh Nándor is ott lesz a december 5-én kezdődő bukaresti rövid pályás Európa-bajnokságon, amit csak felkészülési állomásnak tekint. Ezt az is bizonyítja, hogy az amerikai versenye után akkor fut be a román fővárosba, amikor a kontinensbajnokság már javában tart. Két számban áll rajthoz, 100 és 200 gyorson, nincsenek konkrét céljai, de ígéri, odateszi majd magát.

– Sajnálom, hogy Milák Kristóf ezúttal sem lesz velünk. Az jár a fejemben, hogy ő tényleg már minden nagy versenyt megnyert, ráadásul világcsúcstartó is, ezért nekem, mint egykori érdi nyolcadikos osztálytársának, illetve a magyar válogatott tagjának, emberként és váltótársként is csak a reményeimnek szabad hangot adni, és sikeres visszatérést kívánni a magyar úszósport jelenlegi legsikeresebb tagjának. Hiszek abban, hogy velem együtt ő is ott lesz Párizsban, ismét győzni tud, ami egymást követő két olimpián a magyarok közül eddig csak Egerszegi Krisztinának és Darnyi Tamásnak sikerült.

Borítókép: Németh Nándor az úszók világkupa-sorozatának idei budapesti állomásán a Duna Arénában (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)