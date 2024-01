Dárdai Pál másodosztályú Herthája vonzóbb, mint több topcsapat

Gyötrelmes éve volt tavaly a Herthának, amely az előző idény végén kiesett a Bundesligából, súlyos anyagi gondokkal küszködött, a nyáron a keret jelentős része kicserélődött, majd a másodosztályban is nehezen indult be a csapat szekere. vezetőedző népszerűsége azonban továbbra is nagy a berlini körökben, jó példa erre, hogy a dartsvilágbajnokság egyik sztárja, a német Ricardo Pietreczko is őt nevezte meg példaképeként.

Úgy tűnik, a Hertha szurkolói a sok nehézség ellenére kitartanak a Dárdai vezetésével önmagát kereső csapat mellett, ugyanis mint azt a Metropol megírta, 2023-ban átlagosan 49 531 néző látogatott ki a mérkőzéseire. Ezzel a Hertha nemzetközi viszonylatban az előkelő 28. helyen végzett tavaly, megelőzte többek közt a PSG-t, a Juventust vagy a Németországban sokkal sikeresebb Lipcsét is.