Jürgen Klopp megható vallomása: Ő a legjobb ember, akivel valaha találkozhattál

Kevés magyar ismerheti jobban Jürgen Klopp emberi oldalát, mint Bódog Tamás, aki még a csapattársa is volt a német szürke játékoskarrierjének az alkonyán, aztán testközelből láthatta, ahogy edzővé érik Mainzban. Bódog a lapunknak adott tavalyi nagyinterjúban így jellemezte a Liverpool edzőjét, akivel a mai napig tartja a kapcsolatot: – Egyik napról a másikra edző lett, és megmaradt ugyanolyan közvetlennek, a beszélőkéje mindig is jó volt. Idő kellett, hogy szakmailag fejlessze magát, a fanatizmusa viszont az első perctől hatott, játékosként a falon is átmentél volna érte. Meccs közben elég volt csak kinézni a kispad felé, láttad, ahogy űz, hajt, és rögtön új erőre kaptál. Az őszinteség az egyik legnagyobb erénye, a szemedbe mondja, amit gondol.

Jürgen Klopp ezer arca mindig őszinte benyomást kelt. Fotó: EPA/Peter Powell

Érdekes, hogy Klopp saját magával kapcsolatban is azt emelte ki, hogy önmaga tudott maradni annak ellenére is, hogy nagy ismertségre tett szert. Erről akkor beszélt a Liverpool hivatalos honlapján, amikor a német futball vasárnap elhunyt legendájáról, Franz Beckenbauerről kérdezték: – Ő volt a legjobb ember, akivel valaha találkozhattál: kiváló társaság volt, egyszerre volt vicces és intelligens. Másrészt Franz megtanított nekem valamit, amiről akkoriban nem tudtam, hogy később majd a hasznomra válik. Ez pedig az, hogyan lehetsz híres, hogyan szerepelhetsz sokat a médiában és hogyan lehetsz minden beszélgetés témája úgy, hogy közben önmagad maradsz. Ilyen volt maga Franz Beckenbauer is. Annak idején nem gondoltam volna, hogy odáig jutok, ahol most tartok. Többen ismernek, mint azt képes vagyok felfogni, és ha valaki találkozik velem, akkor én ugyanaz az ember vagyok, mint mindig. Szerintem nem lennék erre képes, ha nem találkoztam volna Beckenbauerrel.

Klopp: Beckenbauer óriási hatással volt az életemre

Klopp tudatosan várt néhány napot azzal, hogy nyilatkozzon Beckenbauer halálhírével kapcsolatban, mert elmondása szerint időre volt szüksége, hogy feldolgozza a távozását. – Franz óriási szerepet játszott az életemben – állította Klopp. – Egyszer elmondtam neki, hogy sokkal jobban ismerlek téged, mint te engem, mivel amióta az eszemet tudom, figyellek. Az első pillanattól kezdve, amikor láttam játszani, megszerettem őt, annyira különleges volt a játéka. Franz most már jobb helyen van, de ettől még nagyon fog hiányozni.

A Klopp vezette Liverpool ma este (21.00) az angol Ligakupa elődöntőjének első meccsén a Fulhamet fogadja a továbbra is sérült nélkül.

Borítókép: Jürgen Klopp úgy érzi, rengeteget köszönhet Franz Beckenbauernek (Fotó: EPA/Neil Hall)