Háborút rendezne a szerbverő, már Eb-elődöntős vízilabdások hőse

Ki hitte volna ezt az Eb előtt? A magyar válogatott világbajnok klasszisai zömével otthon készülnek a februári dohai vb-re, miközben csikócsapata is felveszi a versenyt a legerősebb riválisokkal. Ami Zágrábban történik, az erődemonstráció. Az volt az olaszok elleni 10-5-ös győzelem és a Szerbia ellen ötméteresekkel megnyert negyeddöntő is.

Varga Zsolt és a magyar válogatott már az éremszerzésért küzd az Eb-n. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Óriási tisztelettel viseltetünk a szerb iskola és vízilabda-kultúra iránt – kezdte értékelését Varga Zsolt. – Mindig magas színvonalú mérkőzés, amikor a két ország találkozik egymással. Hihetetlenül büszke vagyok a csapatomra, mert elképesztő munkát tett bele ebbe a meccsbe. Sok volt a jó blokk és a jó védekezés. Végtelen volt a hitünk, hogy meg tudjuk ezt csinálni. Az esélyek nem nekünk kedveztek, ebben biztos vagyok, szív és csapatmunka kellett a sikerhez.

Varga Zsolt: Ilyen szívvel és tűzzel kell játszanunk

Varga kiemelte a fegyelmezett játékot, és azt, hogy a szerb sztárokat sikerült semlegesíteni: – Hatalmas taktikai fegyelem jellemzett minket, végigcsináltuk, amit szeretetünk volna, kikapcsoltuk a veszélyes játékosaikat, főleg Mandicsot, aki az egyik legjobb lövőjük. Lépésről lépésre haladunk, nem gondolkodunk előre, eddig sem tettük. Itt már csak nagyon nehéz ellenfelek vannak, ugyanezzel a szívvel és tűzzel kell játszanunk vasárnap is.

Aznap már az elődöntőben játszik a magyar válogatott, amelynek ellenfele a házigazda Horvátország vagy Görögország lesz.

Vigvári Vince: Életre szóló élmény már most

– Életre szól élmény ez már most egy ilyen fiatal csapattal az Európa-bajnokságon – fogalmazott Vigvári Vince, aki a négy góljával a szerbek elleni győzelem hőse volt, főleg úgy, hogy ő dobta az utolsó két gólunkat a meccsen kritikus pillanatokban, majd az ötösöknél sem remegett meg a keze. – Látszik, hogy az utolsó leheletünkig küzdünk, az utolsó két meccsünkön is ezt fogjuk tenni. Háborút rendezünk vasárnap, és aztán majd az utolsó meccsen is.

Most már az érem, illetve annak színe lesz a tét.

Borítókép: Tátrai Dávid és Vigvári Vince ünneplik az szerbek legyőzését (Fotó: MTI/Illyés Tibor)