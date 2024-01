Elképesztő szerb hiba után újabb magyar bravúr, ott vagyunk az Eb-elődöntőben!

Magyarország és Szerbia párharca a vízilabda klasszikusa, egy Európa-bajnokság negyeddöntőjében pedig még akkor is igaz ez, ha a mieink tartalékosak, az övéik meg éppen nem a fénykorukat élik. Szerbia 2012 és 2018 között zsinórban négyszer volt Eb-győztes, azóta viszont a legjobb négy közé sem jutott be a kontinenstornán. Most sem tette.

Molnár Erik (j) és a szerb Nemanja Ubovics küzd egymással. Fotó: MTI/Illyés Tibor

szövetségi kapitány ugyanakkor figyelmeztetett a meccs előtt: a szerbek csapata most a legkomplettebb az utóbbi két évben. Nagy csatát várt, legalább akkorát, mint a csoportkörben Olaszország ellen, amikor a magyar csikócsapat mindenkit megdöbbentve 10-5-re győzött, miközben a tavaly Fukuokában világbajnok keret gerince odahaza készül a februári dohai világbajnokságra.

A magyar csapat legrutinosabb játékosa, Hárai Balázs betegség miatt kimaradt, de a fiatalok élnek az eséllyel Zágrábban. Így volt ez Szerbia ellen is. Papíron ellenfelünk számára volt nagy a tét, hiszen a szerbeknek velünk ellentétben még nincsen kvótájuk az olimpiára, de valójában a magyar ifjak is Párizsért küzdenek, itt és most bizonyíthatnak Varga Zsoltnak, hogy a nyáron is számíthat rájuk. Ebből pedig újabb nagy meccs kerekedett.

Vigvári Vince volt a vezér a góljaival

Tátrai rögtön az elején a léc alá bombázott, amivel megadta az alaphangot. A szerbek gyorsan fordítottak, de elhúzni nem tudtak, az első negyed 3-3-mal ért véget. Gyakorlatilag így telt az egész meccs: hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy góllal, de ennél nagyobb különbség egyszer sem alakult ki.