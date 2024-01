Most már mindenki nagyon komolyan veszi a magyarokat

És hogy minek köszönhető a magyar csikócsapat parádéja? Az olimpiai bajnok pólóslegenda, Faragó Tamás szerint egyértelmű a válasz:

– Ezt a bravúrt köszönjük meg Varga Zsoltnak. Nagy hozzáértéssel merít a magyar tehetségek tengeréből, higgadt pedagógiai érzékkel rakja össze együttesét, amely a párizsi olimpián is sokra hivatott

– nyilatkozta a Borsnak.

A párizsi olimpia még messze van, először az Eb-re kell koncentrálni, a szerbeket legyőzni. Ami nagy kihívás. – A szerb csapat most a legkomplettebb az utóbbi két évben, és ez látszik a játékukon – idézi a magyar szövetség honlapja Varga Zsoltot. – Azt tudom ígérni, hogy a végén a szurkolók büszkék lesznek ránk – úgy fogunk harcba szállni és háborúzni, ahogy eddig, megalkuvás nélkül, hatalmas lendülettel és akarattal. Ezzel lehet pótolni az esetleges hiányosságokat, most is erre lesz szükség, csak mindent még magasabb szinten kell csinálnunk.

Borítókép: Magyar öröm az olaszok elleni mérkőzésen (Fotó: MVLSZ/Derencsényi István)