Bajban a fegyvergyártók, óriásit bukhatnak, ha eljön a béke

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump közölte ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, hogy Washington segíteni fog Ukrajna biztonságának garantálásában bármely békemegállapodás részeként, amely véget vet Oroszország háborújának – bár a támogatás mértéke egyelőre nem világos. A béketárgyalásokról az elmúlt napokban érkező hírek nyomán esnek az európai hadiipari részvények, köztük a Rheinmetall – temetni azonban korai lenne őket – írta a Világgazdaság.

A szerda délelőtti kereskedelemben a védelmi papírok 0,7 százalékkal gyengültek a potenciális orosz–ukrán csúcstalálkozó hírére, mivel a deeszkalációba vetett remények csökkentették a katonai eszközök iránti keresletet.

A Renk Group, a Rheinmetall és a Hensoldt részvényei 1,9–3,2 százalék közötti mértékben gyengültek.

Az európai védelmi részvények hatalmas ralit produkáltak idén nyáron, ám a lendület megakadt, mivel a befektetői optimizmust a növekvő katonai költségvetések miatt egyre inkább a türelmetlenség váltja fel: vajon mikor jelennek meg mindezek teljes mértékben a vállalatok megrendelési könyveiben?

Christopher Granville, a TS Lombard ügyvezető igazgatója úgy véli, hogy az amerikai–orosz tárgyalások pozitív hatással lehetnek az európai fegyvergyártók részvényeire, és vásárlást ajánl a befektetőknek. Ha a békefolyamat kudarcba fullad, akkor is szükség lesz az Egyesült Államok és Európa kimerült fegyverkészleteinek pótlására, ami „nagyon jó lenne a Rheinmetall és az összes többi európai védelmi részvény számára a megrendelések és beszerzések szempontjából”.

