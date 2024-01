Szilágyi Áron elárulta, tavaly egy kiáltás mély nyomot hagyott benne + videó

Az Év Sportolója-gála végeztével az újságírók valósággal szétszedték Szilágyi Áront, mint ahogy a világbajnoki címet szerző, és ezzel az egyéni sportágak csapatversenyében élen végző férfi kardvívó-válogatott többi tagját, Decsi Tamást, Gémesi Csanádot és Szatmári Andrást is. Hosszú percekig nem lehetett a háromszoros olimpiai bajnok közelébe férkőzni, ráadásul Szilágyi népszerűségét az is jelezte, hogy még a gála szervező bizottsági tagjai közül is sokan vele akartak közös fényképet készíteni. Amikor már csitulni látszódtak a népszerűség hullámai, jelezte, hogy a paraván mögött nyugodt körülmények közepette tud interjút adni.

Szilágyi Áron Nemzetközi Fair Play-díjat is átvehetett (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Szilágyi márciusban a budapesti világkupaverseny döntőjében – hátrányban – hagyta magát megvágni, „visszaadta” a tust grúz ellenfelének, Szandro Bazadzénak, miután egy technikai hiba miatt nem jelzett a rendszer. Bazadze megköszönte a fair play díjas cselekedet, majd ellépett 11-5-re, s vezetett 14-10-re is. De nem nyert, mert háromszoros olimpiai bajnokunk 15-14-re fordított.

– Most már elárulhatom: jó pár hónapja tudom, hogy Novák Katalin köztársasági elnök asszony felterjesztett erre a díjra, éppen ezért rendkívül hálás vagyok neki, mint ahogy Kamuti Jenő elnök úrnak is az odaítélésért, egészen különleges élmény volt átvenni a díjat. Ez az elismerés egyben felelősség, miszerint továbbra is úgy viselkedjek a páston és a páston kívül, hogy ezzel példát mutassak a következő generációnak is – nyilatkozta Szilágyi Áron a Mandinernek.