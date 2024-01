Klopp elismerte, tévedett a középpályásával kapcsolatban

Joel Matip, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, Stefan Bajcetic, Thiago, Kosztasz Cimikasz, Mohamed Szalah, Wataru Endo és Rendkívül hosszú a Liverpool hiányzóinak listája, ráadásul a felsorolt futballisták többsége nem epizódszereplő, hanem sok játéklehetőséget kap(na) Jürgen Klopptól.

Curtis Jonesnak (jobbra) több játéklehetőséget adhat Klopp a jövőben (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Az angolok még négy fronton is harcban állnak a trófeákért, így a még bevethető játékosokra is nagy feladat hárul. Egyelőre azonban jól megbirkóznak vele, az Arsenalt tartalékos felállásban is kiejtették az FA-kupából, szerdán pedig, ha nem is szép játékkal, de a ligakupa első felvonását is megnyerték a Fulham ellen.

Klopp három játékost emelt ki

A 2-1-es győzelemmel természetesen még nem lefutott a párharc, ugyanakkor Jürgen Klopp elégedett azzal, hogy a Liverpool bár korán hátrányba került, az idényben sokadszorra is képes volt fordítani. Ez nagyban a német vezetőedző cseréinek volt köszönhető, Darwin Núnez és Cody Gakpo is jól szállt be a meccsbe. Utóbbi szerezte a győztes gólt, de a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Klopp inkább az uruguayi támadót halmozta el dicsérettel. Talán nem véletlenül, hiszen Núnezt sokat kritizálják, amiért pontatlan lövésekkel fejezi be az ígéretes támadásokat.

– Nem is tudom, hogyan magyarázzam el Darwin helyzetét. Nagyon boldog vagyok amiatt, hogy megértő a közönségünk, illetve amiatt is, ahogy Darwin reagál, hiszen ennél szerencsétlenebb nem is lehetne, amikor a befejezésekre kerül sor. Mindent jól csinál, mégsem köt ki a hálóban a labda. Mások góljainak előkészítése viszont remekül megy neki, ezt ma is megmutatta. Nagyszerűen játszik. Az első éve még arról szólt, hogy megszokja az ittlétet, olykor-olykor gólt szerzett, de ma már nagy hatással van a játékunkra – méltatta Klopp Núnezt, aki a Liverpool játékosai közül az összes sorozatot figyelembe véve a legtöbb gólpassznál (10) jár az idényben.