A Liverpoolnak nem ment a játék, de három perc alatt fordított

Meglepetést tartogatott a ligakupa keddi elődöntője. A Chelsea ugyan ebben az idényben sem tartozik a Premier League élmezőnyébe, de arra lehetett számítani, hogy a londoni alakulat azért a másodosztály tabellájának 13. helyén tengődő Middlesbrought-t képes lesz legyőzni. Nem így lett, a Chelsea 1-0-ra kikapott, igaz a visszavágón még lesz esélye kiharcolni a továbbjutást.

Sokáig úgy tűnt, hogy Willian gólja győzelmet ér a Fulhamnek a Liverpool otthonában Fotó: AFP/Paul ELLIS

A másik párharcnak is megvolt az egyértelmű esélyese, hiszen szerdán a PL-éllovas Liverpool és a 13. Fulham randevúzott egymással. Mondjuk ezt annak ellenére, hogy Jürgen Klopp majdnem egy kezdőcsapatnyi, szám szerint tíz játékosra nem számíthat, köztük Szoboszlai Dominikre sem.

A Vörösök vették a kezükbe az irányítást, kitartóan rohamoztak, ziccerekig azonban nem jutottak. Nem úgy a Fulham, amelynek két támadás elég volt a gólszerzéshez. A hazai védők – először, de nem utoljára – nem álltak a helyzet magaslatán, ezt kihasználva Willian Virgil van Dijk lábai között a kapuba gurított a 19. percben.

A folytatásra is igaz volt, hogy a Liverpool támadott többet, viszont csak a Fulham kontrái hordoztak magukban veszélyt. Ezért bár Jürgen Klopp játékosai megnyomták a második félidő elejét, mégis úgy tűnt, hogy ez a vendégek estéje lesz. Talán így is lett volna, de Curtis Jones tizennyolc méterről megeresztett lövése Tosin Adarabioyo hátán megpattanva védhetetlenül a hálóba hullott a 68. percben.

Nem telt bele három perc, és már a Liverpoolnál volt az előny. A negyedórával azelőtt becserélt Darwin Núnez és Cody Gakpo páros összjátéka végén utóbbi volt a befejező.

A hazaiak láthatóan szerették volna eldönteni a továbbjutás kérdését, és ekkor már veszélyes helyzeteik is akadtak, ám több gól már nem született. A kis különbségű győzelem eredményeképp pedig a visszavágó is sok izgalmat tartogathat. Január 24-én, Londonban kerül sor a második felvonásra. Azon a mérkőzésen várhatóan már is bevethető lesz.

Angol Ligakupa, elődöntő, 1. mérkőzés:

Liverpool–Fulham 2-1 (0-1)

gólszerző: Jones (68.), Gakpo (71.), ill. Willian (19.)

Borítókép: Cody Gakpo gólöröme. A bal alsó sarokban az egyenlítő gól szerzője, Curtis Jones (Fotó: AFP/PAUL ELLIS)