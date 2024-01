Elképesztő diadal után a magyar csikócsapat csoportelső az Eb-n

Utolsó csoportmeccse várt hétfőn a férfivízilabda-válogatottra a horvátországi Európa-bajnokságon, ráadásul az eddig látottak alapján a legnehezebb. Az olaszok következtek, akik eddig nemcsak Georgiát páholták el 22-5-re, hanem az ellenünk diadalmaskodó görögöket is könnyedén, 15-8-ra megverték.

Volt ok az ünneplésre Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

csapata úgy vágott neki a mérkőzésnek, hogy ötgólos győzelem esetén még akár csoportelső is lehet. Erre azonban vajmi kevés volt az esély, nemcsak az olaszok a tornán eddig mutatott teljesítménye miatt, hanem azért is, mert még a világbajnokainknak is dicsőségére válna ekkora diadal, Zágrábba pedig hat játékos kivételével nem ők, hanem ifjú titánok utaztak.

Meglehetősen gólszegény volt az Olaszország elleni mérkőzés első negyede, hat percen keresztül egyik kapus sem kapitulált. Ezért az egyik oldalon dicséretet érdemelt a magyar válogatott, mert a védekezés terén remekelt, Gyapjas Viktor sorra útját állta a próbálkozásoknak, még büntetőből sem tudtak túljárni az eszén. Az olaszok pedig egyszerűen azért nem kaptak gólt, mert egy lövés sem érkezett a kapujukra az első játékrészben. Végül egy emberfórt kihasználva 1-0-ra vezettek a déliek.

A folytatás sokkal örömtelibb volt. Hátul továbbra is nagyszerű teljesítményt nyújtottak a magyar fiatalok, blokkokból nem volt hiány, Gyapjas újabb ötméterest védett, és a támadógépezet is egyre olajozottabban működött, a nagyszünetben így már 3-1-re a mieink vezettek.

A harmadik negyedben érett a meglepetés, négy gólra elhúzott a magyar válogatott. A csoportelsőségüket veszélyben érezték, ezért összekapták magukat az olaszok is, ezért „csak” 4-3-ra nyertük ezt a felvonást. Az utolsó nyolc percben hol három, hol négy gólon tartottuk őket, de a végjátékot mi bírtuk jobban: a végső gongszó előtt néhány másodperccel ötre (10-5) növelte a különbséget, és a csoport élére repítette a magyar válogatottat.

A B csoportban így tehát körbeverés alakult ki, amiből Varga Zsolt csapata jött ki a legjobban. Így nem kell extra mérkőzést vívnia a negyeddöntő eléréséhez, helyette a harmadik helyre visszacsúszó görögök kényszerültek erre a sorsra.

Európa-bajnokság, csoportkör, B csoport, 3. forduló:

Magyarország–Olaszország 10-5 (0-1, 3-0, 4-3, 3-1)

A magyar csapat gólszerzői: Fekete 3, Nagy, Vigvári Vi. 2-2, Burián, Kovács, Hárai 1-1 A csoport másik mérkőzésén: Georgia–Görögország 9-18 (2-5, 3-6, 3-3, 1-4) A csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 pont, 2. Olaszország 6, 3. Görögország 6, 4. Georgia 0

Borítókép: Gyapjas Viktor nagyszerűen teljesített a kapuban (Fotó: MVLSZ/Derencsényi István)