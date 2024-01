Chema Rodríguez magyarul beszélt, az elnök ismertette a célokat az Eb előtt

Január nyolcadikán, az év második hetének első munkanapján is záporoztak az újévi jó kívánságok. A férfikézilabda-válogatott Telkiben tartott sajtótájékoztatót a héten kezdődő Eb előtt. „Boldog új évet!” – hangzott minden mennyiségben a megjelent urak szájából. Elsőként Ilyés Ferenc kapta meg a szót, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke ismertette a hivatalos elvárást. – Izgatottan várom az Európa-bajnokságot. 2019-ben a srácokkal együtt én is szerepeltem én is világversenyen. Azóta pedig nem sok idő telt el. Mindenesetre én ott fogok szurkolni Münchenben, a csoportmeccseken, majd remélhetőleg Kölnben a középdöntőn is. Ugyan sokat beszélünk arról, hogy milyen fontos az olimpiai selejtező, de az Eb-t sem lehet félvállról venni.

Aki azt gondolja, hogy ez csak egy felkészülés az olimpiai selejtezőre, az téved. Az alapcélunk az, hogy továbbjussunk a csoportból. A hivatalos célkitűzés az első tíz közé kerülés.

Látjuk, hogy mennyire erős a mezőny, 2020 óta változott a lebonyolítás, csak két csapat jut tovább a csoportból, ez megnehezíti a résztvevők életét. A mi csoportunk a leginkább kiegyenlített. Remélem, a csapat eléri azt, amit szeretne.

Az elnök ismertette a célokat. Fotó: Ladoczki Balazs

Chema Rodríguez szövetségi kapitány magyarul kezdte a mondandóját. – Nagyon fontos az Európa-bajnokság, de nagyon nehéz is egyben. A csoportunkban minden csapat nagyon erős. Mi sokat dolgozunk, minden meccsen harcolni fogunk. Hajrá, magyarok!