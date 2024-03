Szoboszlai Dominik a Liverpoolról: Irány vissza a BL-be!

– Örülök, hogy megszereztem az első gólomat az Európa-ligában, remélem nem is az utolsót. Volt már pár nemzetközi gólom a BL-ben, most elkezdtem itt is, remélem, folytatom is, de jövőre irány vissza a BL-be – kezdte az értékelését Szoboszlai a Sparta Praha–Liverpool (1-5) mérkőzés után az M4 Sportnak nyilatkozva.

Szoboszlai Dominik rúgta a Liverpool ötödik gólját. Fotó: Liverpool FC

Világos beszéd. Nem rossz az Európa-liga, de a Bajnokok Ligája az igazi nemzetközi porond. Szoboszlait ezután arról beszélt, kicsit váratlanul érte a csere, szinte bemelegítés nélkül kellett beállnia.

– Az első helyzetnél passzoltam, a másodiknál lőttem, a harmadiknál passzoltam, a negyediknél lőttem, ilyen egyszerű

– így jellemezte a gólját, majd elárulta, Jürgen Klopp a meccs közben azért hívta ki, hogy figyelmeztesse, Mac Allister cseréje miatt jobban kell ügyelnie a védekezésre.