City vagy Liverpool? Szópárbaj Haaland és Alexander-Arnold között

– Olyan gépezettel állunk szemben, amelyet győzelemre alkottak. A legegyszerűbb így jellemezhetjük a Cityt és mögötte álló szervezetet. Bár a közelmúltban ők több címet nyertek, mint mi, és valószínűleg sikeresebbek is voltak, a mi trófeáink többet jelentenek majd nekünk és a szurkolótáborunknak a két klub anyagi helyzete miatt. Az, hogy két klub hogyan építette fel csapatát, és hogy mi ezt hogyan csináltuk, valószínűleg többet jelent a mi szurkolóinknak – így utalt a Manchester és a Liverpool közötti anyagi lehetőségekre a két csapat közötti vasárnapi rangadó előtt a Premier League 28. fordulójában a Fourfourtwo-nak adott interjúban.

Trent Alexander-Arnold és a pályán már többször összecsapott egymással (Fotó: Getty Images)

– Nehéz megállítani ezt a gépezetet. De a múltban megmutattuk, hogy képesek vagyunk rá, és nincs okunk attól tartani, hogy ne tudnánk velük tartani a lépést ebben az idényben. Bennünket is feldob a City elleni versengés, és tudjuk, hogy jó helyzetben vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy ők is motiváltak lesznek, ahogy mi is. Izgalmas párharc lesz – tette hozzá a középpályásként is bevethető dupla tüdejű jobbhátvéd.