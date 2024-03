A Liverpool Szoboszlait és Szalahot is bevetheti az El-ben

A Liverpool stílusa a fontos

Brian Priske, a Sparta vezetőedzője ezt nyilatkozta:

– A Liverpool remekül játszik ebben a szezonban, és a játékosaimnak nem lesz könnyű dolguk ellene. Azt is nehéz megjósolni, hogy ki fog kezdeni náluk, figyelembe véve a keret méretét és minőségét, és bár többen is sérültek, a csapat így is nagyszerűen teljesít. Ezért minket inkább a Liverpool játékstílusa érdekel, mint a konkrét személyi állomány, arra igyekszünk hatásosan felkészülni.

remek formában játszik Fotó: EPA/Anna Szilagyi

A második számú európai kupasorozat másik magyar érdekeltségű együttesére nagyon nehéz erőpróba vár, mivel a Freiburg a West Ham Unitedet fogadja. Sallai Roland és rapszodikusan teljesítő csapata a csoportkörben is összecsapott a konferencialiga tavalyi győztesével, de mindkétszer alulmaradt. Sallainak mégis pozitív emléke is lehet a két csapat németországi összecsapásáról, mivel a 2-1-es vereség alkalmával ő szerezte a Freiburg gólját.

Bolla élvezi a bizalmat

Bolla Bendegúz, a Servette futballistája egyedüli magyarként érdekelt a harmadik számú európai kupasorozatban, a konferencialigában. A svájci együttes 22 esztendő után érdekelt újra egy nemzetközi sorozat egyenes kieséses szakaszában, akkor a spanyol Valenciával szemben az UEFA-kupa negyedik körében búcsúzott. A Ser­vette-nek, amely az Európa-ligából került át, nem lesz könnyű dolga, ugyanis a Viktoria Plzen sorozatban 11 győzelemnél jár a konferencialigában, ezeken a meccseken pedig 22 gólt szerzett és mindössze hármat kapott. A 24 esztendős magyar válogatott futballista ebben a kiírásban mindegyik nemzetközi meccsen lehetőséget kapott.

A Sparta Praha–Liverpool mérkőzés ma 18.45 órakor kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti, a Freiburg és a West Ham United meccs kezdési időpontja 21.00, és az RTL3 közvetíti.

Borítókép: A Liverpool játékosai, köztük Szoboszlai Dominik otthon edzettek az utazás előtt (Fotó: Getty Images/Peter Byrne)