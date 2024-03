Sallai Roland látványos ollózását a Bayern sztárja lefagyva nézte + videó

a magyar válogatott szövetségi kapitány épp most méltatta képességeit egy olasz interjúban , amelyben azt mondta, hogy után ő a legnagyobb magyar tehetség, és megérett a szintlépésre, egy a Freiburgnál jobb csapatban is megállná a helyét. Ami a Bayern München ellen történt a 12. percben, az csak megerősíthette Rossi véleményét: a magyar támadó közeli fejesét Manuel Neuer még reflexből védte, de Sallai ment a kipattanóra, és ollózva egyből újra kapura tette a labdát, ami a felső lécen csattant. Íme a varázslatos jelenetsor:

A borítóképen is jól látható, hogy Sallai ollózását a Bayern német válogatott sztárja, Leon Goretzka lefagyva nézte. Ekkor még 0-0 volt az állás, de a Freiburg még ugyanebben a percben, ugyanennek a támadásnak a folyományaként megszerezte a vezetést, Gunter találta el jól a labdát a tizenhatoson kívülről, a Sallai által kifárasztott Neuer nem tudott védeni. A Bayern a 35. percben Mathys Tel révén egyenlített.

A második félidő már nem Sallai csapatáról szólt

Szünet után a Freiburg játéka visszaesett, a Bayernnek egyre több helyzete akadt, és bizony érett az újabb bajor gól. Ez végül a 75. percben meg is érkezett, Jamal Musiala vette be a kaput, 2-1-re fordított a Bayern. Ekkor kettőt is cseréltek a hazaiak, a 77. percben Sallai is lejött a pályáról, aki a második félidőben kevésbé volt megjátszható.

Bár a végén a Bayernnek állt a zászló, a Freiburg váratlanul kiegyenlített a 87. percben: egy óriási bedobás után Holer meglepte Neuert egy lövéssel, a kapus nem is tudott a labda után nyúlni, úgy vágódott az a kapuba. A 2-2-es végeredménnyel így végül a Freiburg lehetett boldogabb. A Bayern az egy ponttal nem sokra megy, a vasárnap a Köln otthonában pályára lépő éllovas Bayer Leverkusen tovább növelheti a forduló előtt nyolc pontos előnyét. Sallaiék a kilencedik helyen állnak.

Bundesliga, 24. forduló: Péntek:

SC Freiburg–Bayern München 2-2 Szombat:

SV Darmstadt–FC Augsburg 15.30

FC Heidenheim–Eintracht Frankfurt 15.30

FSV Mainz–Borussia Mönchengladbach 15.30

Union Berlin–Borussia Dortmund 15.30

VfL Bochum–RB Leipzig 15.30

VfL Wolfsburg–VfB Stuttgart 18.30 Vasárnap:

1. FC Köln–Bayer Leverkusen 15.30

TSG 1899 Hoffenheim–Werder Bremen 17.30

Borítókép: Sallai Roland látványos ollózós mozdulata gólt érdemelt volna (Fotó: X/Freiburg)