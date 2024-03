Verstappen és Leclerc útját járja, ő lehet Magyarország következő F1-pilótája

Max Verstappen és Charles Leclerc útján indult el Hideg Ádám, aki 2022-ben második lett az FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség) gokart-világbajnokságának junior kategóriájában. A Red Bull háromszoros Formula–1-es világbajnok holland sztárja 2010-ben, míg az idei talán legnagyobb kihívója, a Ferrari monacói „hercege” 2012-ben végzett ugyanebben a bajnokságban szintén a második helyen. Verstappen és Leclerc mindössze négy évvel később, 2014-ben, illetve 2016-ban már F1-es autóval debütáltak, a 16 éves Hideg Ádám pedig hasonló célt tűzött ki maga elé, ha nem is ilyen rövid időn belül.

Hideg Ádám Verstappen és Leclerc útján jutna el az F1-be Fotó: Hideg Ádám Média

– Leclerc és Verstappen is szabadedzéseken mutatkoztak be négy évvel a gokart-vb-s eredményük után a Formula–1 mezőnyében, a rá következő években pedig már versenyeztek is a sorozatban, ami természetesen motivál, jó érzés látni, hogy az álom nem elérhetetlen – nyilatkozta lapunknak Hideg Ádám. – Leültünk, és felírtuk egy papírra, hogy a következő években hová kell eljutnom. A sor végére azt írtuk, hogy Formula–1, mellé pedig egy konkrét évszám került: 2029. Ez a cél, ennek rendelünk alá mindent.

Ádám részletezte is a tervet, amely szerint idén tanul, az év végére pedig az élmezőnybe kerül a Formula–4-ben, majd két évet eltöltene az F3-ban, újabb kettőt pedig az F2-ben, ami már a királykategória előszobája. S ha az eredmények is pozitívan alakulnak, 2028-ban már az F2 legjobbjai közé tartozna, ahonnan a Formula–1-es csapatok szemezgetnek.

Realitás vagy álom?

Leírva minden egyszerűnek tűnik, a megvalósítás persze elképesztően nehéz, nem véletlen, hogy Magyarországról Baumgartner Zsolt 2004-es teljes F1-es idénye és pontszerzése óta senki sem került igazán közel az álomhoz. A méregdrága technikai sportokban nem csak a teljesítmény számít, nagy súllyal esik latba az anyagi háttér, és mivel hazánk lakossága nemzetközi viszonylatban nem jelentős, a magyarországi piac kicsi, ez egyértelmű hátrányt jelent.

Az utóbbi időben ráadásul az F2-es siker sem jelentett garanciát az előrelépésre: a tavalyi bajnok, a francia Théo Pourchaire nem kapott idén ülést a legjobbak között. Pourchaire már zsinórban a harmadik F2-es bajnok volt Felipe Drugovich és Oscar Piastri után, akinek nem jött össze egyből az áttörés, bár utóbbi legalább később odakerült az F1-be. Az út láthatóan buktatókkal teli.

– Arra azért reális esély van, hogy ha valaki a top öt, top három pilóta közé kerül az F2-ben, akkor előbb-utóbb lehetőséget kap egy F1-es juniorcsapatban, szóval nekem is ez a célom, de közben nem szabad foglalkoznom azzal, milyen buktatók lehetnek, inkább arra koncentrálok, mit tudunk megtenni, ami előrevisz az úton – reagált éretten Hideg Ádám a felvetésünkre. – Az autóban csak egy ember ül, de nem vagyok egyedül, profi stáb dolgozik a jövőmön.

Gyomorba vágó élmény

A család is otthonosan mozog a motorsportban, Ádám nagypapája és édesapja is raliversenyző volt, ő gyakorlatilag beleszületett ebbe a világba. – A Hideg család az 1970-es évek óta jelen van az autósportban, én pedig már egészen kis gyerekként kint voltam a kaposvári versenyeken, és emlékszem, hogy addig nem lehetett elrángatni a kerítés mellől, amíg az utolsó autó is célba nem ért, annyira beszippantott az élmény – árulta el Ádám, aki nyolcévesen kezdett gokartversenyeken indulni, ma pedig már a Hungarian Motorsport Academy utánpótlás-nevelési rendszer egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége.

Az F4-es autók az F1-esek kistestvérei Fotó: Hideg Ádám Média

Idén mutatkozott be F4-es autóval első lépésként a spanyol Formula Winter Seriesben, amelyben a svájci Jenzer Motorsport színeiben két versenyhétvégén már túl van, e hétvégén vesz részt a harmadik fordulóban a Motorland Aragónon. – Még ismerkedem az autóval, hiszen a gokart után ez nagy váltás, a kuplunghasználattól az állórajtokig szinte minden új, úgyhogy a Winter Seriesben azért is indulok, hogy ezeket mind megszokjam, tanuljak, aztán a májusban rajtoló olasz Formula–4-es idényben már szeretnék komolyabb eredményeket felmutatni, pole pozíciókért, dobogós helyezésekért, győzelmekért harcban lenni.

Az F4-es autó kinézetre már szinte olyan, mint amit az F1-ben látni, a teljesítménye pedig máris lenyűgözte Hideg Ádámot: – Gyakorlatilag úgy néz ki, mint az F1-es gép, csak méretre kisebb. Ezek 180 lóerős, 1,4-es turbómotoros, hatszáz kilós autók, és gyorsak, az aragóni teszten csak két-három másodperccel voltunk lassabbak, mint a MotoGP motorok. Az egyik hosszú egyenes végén mindössze kilencven méter alatt lassultam 185 km/órát, 245-ről hatvanra a kanyar csúcspontján, ami erőhatásban már igencsak gyomorba vágó élmény, de imádom.

Hideg Ádám: Csak egy normális tinédzser vagyok

Miközben az F1-es álmot kergeti, igyekszik a tizenhat évesek átlagos életét élni. – Bár magántanuló vagyok, bejárok a suliba, így miután vasárnap hazajövök egy versenyről, hétfőn már bent vagyok. Nagyon segítőkész mindenki, minden dolgozatot és vizsgát teljesítek, amit a többiek is, de az időzítés tekintettel van a versenynaptárra. Ugyanolyan gyerek vagy diák vagyok, mint bárki más, csak egy normális tizenhat éves vagyok – jelenti ki. Átlag feletti célokkal – tehetjük hozzá.

Hideg folyamatosan készül, amikor itthon van, akkor szimulátorozik, az online térben gyakran F2-es versenyzőkkel is összeakad, a fizikai felkészítését pedig a Matics Zsolt vezette Fit4Race irányítja, amely többek között a túraautó-világbajnok és a tokiói olimpián ezüstérmes vitorlázó karrierjét is segítette.

Hideg Ádám idén már győzelmekért harcolna az F4-ben Fotó: Hideg Ádám Média

Természetesen a most rajtoló F1-es idényen is rajta tartja a szemét, a mezőnyből a McLaren versenyzője, Lando Norris a kedvence, mert kemény, de sportszerű pilótának tartja. Az idei esélyekről így vélekedik: – Arra számítok, hogy idén is folytatódhat a Red Bull és Verstappen dominanciája, de annak a mértéke csökkenhet, a Ferrari, a Mercedes és a McLaren is közelebb kerülhet hozzájuk. A Mercedes új fejlesztését Lewis Hamilton és George Russell is dicsérte. A Ferrari bár tavaly inkább egy körön volt erős, a téli tesztek alapján a hosszabb távú teljesítménye is javult. A McLaren pedig az előző idény második felében sokat fejlődött, amit idén tovább vihet.

Borítókép: Hideg Ádám kimondott célja eljutni az F1-be (Fotó: Hideg Ádám Média)