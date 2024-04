El Clásico: a Real Madrid egészen valószínűtlen főszereplőt ünnepelhet + videó

A La Liga 32. fordulójában összecsapott egymással a Real Madrid és a Barcelona. Az el Clásico presztízsértékének taglalása aligha szükséges, a bajnokság szempontjából pedig az volt a tét, hogy a Barcelona nyílttá tudja-e tenni az aranyéremért zajló versenyt a hajrára: a rangadó előtt nyolc pont volt a katalánok hátránya a Real Madrid mögött.

Anders Christensen (jobbra) szerezte az el Clásico első gólját (Fotó: X/FC Barcelona)

Talán a tabella állása is szerepet játszott abban, hogy a Barcelona kezdett aktívabban. S ennek hamar meg is lett az eredménye. Andrij Lunyin, a madridiak ukrán kapusa már akkor is a tűzzel játszott, amikor Raphinhát találta el a felszabadításával. A hatodik percben viszont már nem úszta meg, amikor a brazil szögleténél csúnyán alászaladt a labdának, Christensen pedig az üresen maradt kapuba fejelt.