Őket is beveti hazánkban a világ legjobb csapata + videók

A 2023-as A csoportos világbajnokságon győztes Kanada elleni mérkőzésről is szó esett a jégkorongos podcastünk legutóbbi adásában, illetve a korábbi egymás elleni meccseket is felevenítettük Szélig Viktorral, aki korábban többször is játszott az észak-amerikaiak ellen. Természetesen a soron következő találkozókról is beszélgettünk a Fehérvár AV19 szakmai igazgatójával, vagyis a pénteki (18.30) és szombati (16.00), norvégok elleni felkészülési mérkőzésekről, amelyek egyúttal a székesfehérvári Alba Aréna felavatását is szolgálják.

Íme az Alba Aréna: