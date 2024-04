Benny Hill-show után vissza a gyökerekhez, a haza képviseletéhez

A magyar válogatott múlt héten pénteken 5-2-re, szombaton 6-2-re kapott ki Krynicán Lengyelországtól. Az elmúlt évtizedek alapján az eredmény meglepő, bár a jelenben a papírformát fejezi ki, hiszen a lengyelek két év alatt két szintet ugrottak a divízió I/B-ből és idén az elit vb-re készülnak, ahol a mieink tavaly sem tudtak megkapaszkodni.

„Sajnos nemcsak papíron, a jégen is osztálykülönbség volt a két együttes között, és az egy dolog, hogy hátul Benny Hill-showba illő dolgokat csináltunk, de ezen túlmenően a mezőnyjátékunk is teljesen esetleges volt, és a kapura is tökéletesen veszélytelenek voltunk” – a félreértések elkerülése végett ez a kritika a magyar szövetség honlapjának tudósításában olvasható a második lengyelroszági meccsről.

S ha ez nem lenne elég, az egyik másodedző, egyben a Fehérvár vezetőedzőjeként ténykedő Kiss Dávid csütörtökön a székesfehérvári Alba Arénában rendezett sajtónyilvános edzés után az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy ez még finom bírálat, mert lehetséges, ő durvábban fogalmazott volna, s még ma is frusztrált a Lengyelországban történtek miatt.

Nos, ebből a helyzetből kellene összekapnia magát a magyar válogatottnak. Amely – ezt se hallgassuk el – meggyengült egy év alatt, hiszen Bartalis István után Pozsgai Tamás és Szirányi Bence is lemondta a válogatottságot. Közülük csupán utóbbi döntése érthető teljes mértékben, hiszen a csupa szív hátvéd befejezte a pályafutását.

„Ha nincs mögötte szív, nincs mögötte lélek…”

Pénteken 18.30-tól, majd szombaton 16 órától Norvégiával játszik a magyar válogatott, reméljük, láthatjuk majd a fejlődést. E két mérkőzés egyben a hatezer fő befogadóképességű Alba Aréna felavatását is szolgálja. Kiss Dávid arról is beszélt, miben kellene változni. Elsősorban lélektani dolgokat említett, a válogatott, a nemzet képviseletét. Régebben ez volt az alap… Változnak az idők.

Az a kérdés, van-e hajlandóság arra, hogy belássunk dolgokat, képesek legyünk félretenni bizonyos dolgokat, és azt helyezzük előtérbe, ami most itt fontos, márpedig ez a magyar címer, és a magyar jégkorong jövője és hírneve

– magyarázta a szakember. – Teljesen mindegy, hogy éppen milyen szövetségi kapitány van itt. Az egyik azt kéri, hogy balra menjünk, akkor balra kell menni. A másik azt mondja, hogy jobbra, akkor jobbra fogunk menni. De ha nincs mögötte szív, nincs mögötte lélek, és nulla törekvés van arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani, akkor teljesen mindegy, hogy mi a szisztéma, ilyen csúnya mérkőzésekbe szaladunk bele. Ezért mondtam, hogy a magyar jégkorong hírnevét kellene szem előtt tartanunk.

A tréner szerint generációváltáson van túl a válogatott, ezért szüksége van olyan játékosokra, akik átveszik a kiöregedett hokisok szerepét, és a feljövő fiataloknak irányt mutatnak, de ebből ő most még nem lát eleget. Úgy vélte, ezekről a problémákról sokat beszélgetnek a játékosokkal, de ennek az időszaknak már nem arról kellene szólnia, hogy mit miért kell tenni. Hozzáfűzte, ez itt a világbajnokságra készülő magyar válogatott, és azt kell tenni, amit mondanak, keményen dolgozni, mert a hozzáállás a legfontosabb dolog.

Garát már játszhat, Sofron és Erdély szereplése bizonytalan

A vb-keretből két játékos szereplése még kérdéses. Az észak-amerikai harmadosztályban (ECHL) érdekelt Worchester Railers játékosa, Garát Zsombor szerdán csatlakozott a kerethez, csütörtökön már a csapattal edzett, ő játszhat a norvégok ellen. Sofron István csütörtökön vagy pénteken érkezik Székesfehérvárra, miután együttese, az SC Csíkszereda 6-4-re elveszítette a román bajnokság szerdai fináléját az Erste-ligában is aranyérmes Brassóval szemben. Ha csak pénteken érkezik, akkor nem biztos, hogy játszik az edzőmeccseken. Erdély Csanád érkezésére csak akkor számíthatnak, ha dán csapata, az Esbjerg végez a bajnoki döntőben. Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban jelenleg a Sönderjyske vezet 2-1-re.

Az előző idényben még élvonalbeli magyarok az április 28-án kezdődő bolzanói I/A-s vb-n a japán, a dél-koreai, a román, a házigazda olasz, valamint a szlovén együttessel találkoznak, és az első két helyezett jut fel az elitbe.