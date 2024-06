Bellingham ezt hogy lőtte be az edzésen?! – már egymillióan nézték meg + videó

Az Európa-bajnokságon az angolok a C csoportban a dánokkal, a szerbekkel és a szlovénekkel vannak együtt, s ha a Real Madrid klasszisa a meccseken is úgy trükközik, mint a legutóbbi edzésen, akkor tarthatnak tőle a védők. Gareth Southgate szövetségi kapitány egymás közti játékot is betett a programba, amit mindenki komolyan vett. Nagyon kis kapukba kellett betalálni, de azért ez összejött a legügyesebbeknek. Bellinghamnek, még sarokkal is. Az angol válogatott X-oldalán már egymillióan nézték meg a jelenetet,