Rejtély az angol válogatottnál – Vilmos herceg is átverésben vehetett részt?

Vilmos hercegtől a 8-as mezt vehette át, amiből azt lehet leszűrni, hogy a Liverpool játékosa Gareth Southgate szövetségi kapitány együttesében a középpályán kap játéklehetőséget június 16-án az angolok első csoportmeccsén, Gelsenkirchenben a szerbek ellen. S ez máris vitát vált ki, tekintettel arra, hogy Alexander-Arnold alapvetően a védelem jobb szélén játszik a Liverpoolban.

Vilmos herceg és Trent Alexander-Arnold Forrás: X/Anything Liverpool

Luke Shaw hogyan kaphatta meg a 3-as mezszámot?

Még nagyobb meglepetés, hogy Luke Shaw kapta a 3-as számú mezt, ami azt vetíti előre, hogy a Manchester United védője is kezdő lesz az angolok első csoportmeccsén, pedig a februári térdsérülése óta nem játszott tétmérkőzést. Az angol válogatott múlt pénteken a Wembley-ben felkészülési mérkőzésen nagy meglepetésre 1-0-ra kikapott Izlandtól, Shaw pedig a keretben sem volt. Alexander-Arnold sem kezdett, a 64. percben a jobbhátvéd posztján, Kyle Walker helyére állt be. Az Eb-re Southgate mester vagy felforgatja a csapatát, vagy egy-két mezszámmal mindenkit át akar verni – ez nagy rejtély most az angol válogatott háza táján. Ha átverésről van szó, akkor mindenesetre Vilmos herceg is részt vett benne.

Luke Shaw x Kobbie Mainoo with Prince of Wales. 📸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/7cf5IkcXqd — UtdTruthful (@Utdtruthful) June 11, 2024

Az angol válogatott és Luke Shaw ma megérkezett Németországba:

Íme, az angol játékosok mezszámai az Eb-n:

1-es: Jordan Pickford

2-es: Kyle Walker

3-as. Luke Shaw

4-es: Declan Rice

5-ös: John Stones

6-os Marc Guéhi

7-es: Bukayo Saka

8-as: Trent Alexander-Arnold

9-es: Harry Kane

10-es: Jude Bellingham

11-es: Phil Foden

12-es: Kieran Trippier

13-as: Aaron Ramsdale

14-es: Ezri Konsa

15-ös: Lewis Dunk

16-os: Conor Gallagher

17-es: Ivan Toney

18-as: Anthony Gordon

19-es: Ollie Watkins

20-as: Jarrod Bowen

21-es: Eberechi Eze

22-es: Joe Gomez

23-as: Dean Henderson

24-es: Cole Palmer

25-ös: Adam Wharton

26-os: Kobbie Mainoo