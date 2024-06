A kapu előtt átrohanó kutya védett – döbbenetes kimaradt helyzetek az Eb előtt + videó

Az összeállítást többször is meg kellett néznünk, mert nem hittünk a szemünknek, hogy ezek a jelenetek tényleg megtörténtek. Amikor a kapuban, a gólvonalon fetrengő játékos fenekéről kifelé pattan a labda, a csapata ezért nem szerez gólt, vagy amikor egy, a kapu előtt átrohanó kutya akadályozza meg, hogy gól szülessen. Ami az utóbbit illeti, ilyesmi az Eb-n azért vélhetőleg nem történik meg.

A 2018/19-es Európa-liga csoportkörében a Standard Liege 1-0-ra nyert a Sevilla ellen, és a 93. percben a belgák is egészen elképesztő helyzetet hagytak ki azután, hogy a cseh Tomás Vaclík kapus és a dán Simon Kjaer nem értették meg egymást. Utóbbi 35 évesen most ott lesz az Eb-n is, és a Milan védője a dán válogatott csapatkapitánya.

Vaclík és Kjaer ügyetlenkedése, s a kimaradt helyzet – végül a mali Moussa Djenepo lőtt a lécre – az UEFA oldaláról: