Csal a Liverpool az Eb előtt, de a Manchester Cityt így sem tudja utolérni

Az Európa-bajnokság előtt rengeteg statisztika lát napvilágot, így azt is számba veszik, hogy mely csapatok adják a legtöbb játékost a kontinenstornára. A Transfermarkt oldalán az olvashatjuk, hogy a Manchester City és az Internazionale a két éllovas, egyaránt tizenhárom labdarúgóval képviselteti magát. Ami a Premier League győztesét illeti, az angol válogatottban ott van Kyle Walker és Phil Foden, a portugálban Rúben Dias, és Matheus Nunes, a belgában és Jérémy Doku, a horvátban Josko Gvardiol és Mateo Kovacic, a spanyolban a svájciban Manuel Akanji, a hollandban Nathan Aké. Mi tagadás, ez igazán ütős névsor!

A svájci Manuel Akanji ellen a magyar válogatottnak is készülni kell Fotó: EPA/ Tim Keeon

A Serie A-ban győztes Internazionale „Eb-kerete”, Olaszország: Alessandro Bastoni. Federico Dimarco, Matteo Darmian, Nicoló Barella, Davide Frattesi; Hollandia: Stefan de Vrij, Denzel Dumfries; Franciaország: Benjamin Pavard, Marcus Thuram; Törökország: Hakan Calhanoglu; Svájc: Yann Sommer; Albánia: Kristjan Asllani; Ausztria: Marko Arnautovic.

Phil Foden a Manchester City játékosa Forrás: Transfermarkt

A Transfermarktnál a Manchester City és az Inter után a Real Madrid, a Barcelona és a Paris Saint-Germain következik egyaránt tizenkét Eb-szereplővel. papír szerint június 30-ig valóban a PSG alkalmazottja, de már aláírta a szerződését a Realhoz. A francia támadó elköszönt a párizsiaktól, így őt inkább már a Realhoz kell besorolunk. Azaz a BL-győztes spanyolok is tizenhárom játékossal lesznek ott az Eb-n: a spanyol válogatottal Nacho Fernández, Dani Carvajal és Joselu, a franciával Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, és Kylian Mbappé, a némettel és a horváttal az angollal a törökkel Arda Güler, az ukránnal Andrij Lunyin készül. S ez a lista lehetne 14 fős is, de Thibaut Courtois, aki június 1-jén a BL-döntőben a királyi gárda kapuját védte, nincs ott a belga keretben. A 102-szeres válogatott hálóőr súlyos sérülés után tért vissza, Domenico Tedesco szövetségi kapitánnyal azonban hűvös a viszonya. Amikor az év elején Courtois még csak lábadozott a keresztszalag-szakadása után, ő maga is azt mondta, hogy az Eb nem szerepel a tervei között. S bár azóta felépült, Tedesco nem invitálta…