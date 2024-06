Alig távozott a PSG-től, Mbappé máris kiteregette a szennyest

A sajtóhíreknek megfelelően a Real Madrid hétfőn bejelentette szerződtetését. A francia csatár öt évre írt alá a királyi gárdához, gyerekkori álmát megvalósítva ezzel. Boldogságának a francia válogatott keddi sajtótájékoztatóján is hangot adott, még az újságírói kérdések előtt szót kért:

– Mielőtt megkezdődne a sajtótájékoztató, szeretnék néhány szót szólni. Mindenki tudomást szerzett a hírtől, immáron hivatalos, hogy legalább öt évig a Real Madrid játékosa leszek. Elmondhatatlanul boldog vagyok, megvalósult az álmom. Mindig abban reménykedtem, hogy egyszer a csapat játékosa leszek, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani a klubnak. Izgatott vagyok, hogy a világ legjobb csapatánál játszhatok a jövőben – fogalmazott Mbappé, majd a kedves üzenetekért is köszönetet mondott, illetve a Real Madrid elnökének, Florentino Péreznek is köszönetet mondott, amiért mindig hitt benne. A játékos hozzátette, többet nem akar a spanyol csapatról beszélni, mert most már a francia válogatottra kell összpontosítania, hiszen remélhetőleg nagyszerű nyár áll a gallok előtt.

Bosszút álltak Mbappén

A Paris Saint-Germainnél eltöltött utolsó idényéről azért még megosztott néhány gondolatot. Már tavaly augusztusban sejteni lehetett, hogy a 25 éves futballista elhagyja a PSG-t, amit nehezen fogadtak el Párizsban. Mbappénak fel kellett készülnie a bosszúra.

– A tudtomra adták, hogy többet nem játszhatok a Paris Saint-Germainnél, durván beszéltek nekem. Luis Enrique és Luis Campos mentettek meg engem, az ő segítségük nélkül többet nem léphettem volna pályára. Ez az igazság, mindezért mindig hálás leszek a PSG vezetőedzőjének és a sportigazgatójának is. Persze én is hallom a kritikákat, de úgy gondolom, hogy én tudom a legjobban elemezi a saját játékom. Igaz, hogy alacsonyabbak voltak az elvárásaim magammal szemben. Már az is büszkeséget jelentett nekem, hogy egyáltalán játszhattam. De a következő idényben nem elégszem meg ennyivel – szögezte le a Real Madrid új csillaga.

A francia válogatott szerdán 21 órakor (tv: Spíler 1) Luxemburggal játszik felkészülési mérkőzést.