Itt a Fradi edzője? Megnevezték az első számú esélyest

„Nekünk van egy koncepciónk. Évek óta azt csináljuk, hogy a Fradi ambíciójánál nagyobb vagy erősebb edzőt hozunk” – Kubatov Gábor, az FTC elnöke fogalmazott így tavaly szeptemberben a Hír TV-nek adott interjúban , amikor voltaképpen azt indokolta meg, miért nem nem nevezték ki vezetőedzőnek Máté Csabát és miért szerződtették Dejan Sztankovicsot a csapat élére.

Robbie Keane is ott van a Fradi jelöltjei között. Fotó: AFP/JACK GUEZ

Mindenki eből indult ki, amikor azt kezdték találgatni, ki követheti Dejan Sztankovicsot. A lehetséges jelöltek – helyesebben munkanélküli edzők – sorában így bukkanhatott fel többek között a korábban a Real Madridot, a Liverpoolt és az Internationalét is irányító Rafa Benítez neve is.

Az első lajstromon szereplőkről – Marek Papszun, Rafael Benítez, Phillip Cocu, Alessio Dionisi, Vladimir Ivics, Rui Vitória – idővel kiderült, hogy az ő szerződtetésük inkább vágyálom, mint valóság.

Aztán újabb nevekről lehetett olvasni az élen Robbi Keane-nel. Hétfőn lapunk is úgy értesült, hogy közülük Pascal Jansen a legesélyesebb, miután további források is erről számoltak be, ezért immár több mint találgatás a holland szakember megnevezése.

Pascal Jansen 2020 és 2024 között a a holland AZ-t irányította és azzal tette le a névjegyét, a csapattal a 2022–2023-as idényben bejutott az Európa-konferencialiga elődöntőjébe. Érdekesség, hogy akkor a magyar válogatott is az AZ játékosa volt, tehát ha valaki, akkor ő tudná jellemezni az 51 éves holland edzőt. Az akkori sikerek után a mögöttünk hagyott idényben az AZ gyengébben szerepelt, ezért Jansen januárban menesztették.

Úgy tudjuk, Robbie Keane megszerzéséről sem tett még le a Ferencváros. Jansen és Keane mellett a Nemzeti Sport megnevez két norvég edzőt is, Erling Moe-t és Ronny Deilát. A Fradi mind a négy jelölttel tárgyalásban áll, s közülük választja ki az új edzőt.

A befutót akár már ma megnevezhetik, de – miként megírtuk – legkésőbb szerdán, hiszen a csapat pénteken megkezdi a felkészülést, tovább tehát nem lehet halogatni a döntést.

