Kubatov Gábor elárulta, miért cserélték le Máté Csabát Sztankovicsra

A Ferencváros vezetői úgy döntöttek, hogy változtatnak. Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után Máté Csaba lett a vezetőedző, akinek a vezetésével a csapat magabiztosan, fölényes győzelmekkel menetelt be az Európa-konferencialiga csoportkörébe. Itthon, a bajnokságban akadt egy veresége a Puskás Akadémiától, ám a többit nagy különbséggel nyerte meg, négy mérkőzésen 18 gólt szerzett. Ennek ellenére hétfőn bejelentették: megköszönik Máté Csaba munkáját, amelyet nehéz időszakban végzett el sikeresen, marad is a klub kötelékében, ám ennek ellenére a szerb Dejan Sztankovics kezébe adják a kormányrudat, ő az új vezetőedző. A szerb szakember már interjút is adott a Fradi Médiának.

Dejan Sztankovics lett a Fradi új vezetőedzője. Fotó: AFP

A klub a közleményében nem indokolt, és sok szurkolóban megütközést keltett a döntés. Szerda este a Hír TV Napi aktuális című műsorának az egyik vendége Kubatov Gábor, a klub elnöke volt, aki ezt mondta el az edzőváltás hátteréről és az arra érkezett reakciókról: – Én nem vagyok szurkoló, nekem racionális döntéseket kell hoznom. Borzasztóan nehéz volt közölnöm Máté Csabával a döntést, tíz éve dolgozunk együtt, sokra tartjuk egymást, ugyanakkor az edzők kiválasztásánál eddig is az vezérelt minket, hogy olyan edzőnk legyen, aki a Bajnokok Ligájához illik, a mi lehetőségeinkhez képest egy polccal feljebb helyezkedjen fel. Csaba a mi szintünkhöz illő edző, és nekünk most több kell. Marad a klub kötelékében, még nem tudjuk, milyen beosztásban.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Kubatov Gábor elárulta azt is, hogy tíz napja fordultak komolyra a tárgyalások Dejan Sztankoviccsal, akivel két évre szóló szerződést kötött a Fradi. A beszélgetést Magyarországról és Budapestről kezdte, majd ismertette az adózási feltételeket, az infrastruktúrát, a klub gazdasági hátterét, és csak ezután tértek rá a futballra. Arra a kérdésre, hogy miért megint külföldi szakemberre esett a választás, esetleg gyengének tartja-e a magyar edzőket, az elnök ezt felelte: – Ha már így rákérdez, akkor igen a válaszom. Az elmúlt negyven évben Magyarországon tönkre tették a futballmorált, és bár az utóbbi egy évtizedben történt előrelépés, ennek a mértéke még nem akkora, hogy magyar vezetőedzőben gondolkodhassunk. Kivételek akadnak, ilyen Dárdai Pál vagy Lőw Zsolt, ám egyelőre maradunk a külföldieknél.

A Ferencváros sikeres heteken van túl. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Ferencváros első embere elmondta azt is, hogy ő csak a Bajnokok Ligája csoportkörében tud gondolkodni, csak azt tudja elfogadni célként.

– Az Európa-konferencialiga csoportkörébe jutva is már kerestünk egymilliárd forintot, ami a magyar labdarúgásban jelentős összeg, ám ez nagyságrendekkel kevesebb, mint amit az Európa-ligában vagy még inkább a Bajnokok Ligájában lehet keresni. A cél tehát a BL, de ez nagyon nehéz, hiszen láthatjuk most a saját csoportunkban, hogy a harmadik számú sorozatban is van olyan ellenfelünk, az olasz Fiorentina, amelynek jóval nagyobb a költségvetése a miénknél. A sikert egyébként én elsősorban nem is anyagi szempontból közelítem meg, az elvárásom az, hogy a csapat a tavasszal is ott legyen a nemzetközi porondon.