Fucsovics megint belehúzott, Grand Slam-döntő visszavágó Wimbledon nyitányán

Djokovics a Roland Garros után térdműtéten esett át, akkoriban kizártnak tűnt a wimbledoni indulása. Végül elutazott a torna helyszínére, de még mindig benne van a pakliban, hogy az utolsó pillanatban visszalép.

Ugyanez igaz Andy Murray helyzetére is, aki utolsó fellépésére készül Wimbledonban. Múlt héten, a londoni tornán azonban megsérült, s azóta már olyan hír is megjelent, hogy biztosan nem indul, ezt azonban az édesanyja cáfolta. Andy Murray esetében az is lehetséges, hogy az egyestől visszalép, párosban viszont testvére, Jamie oldalán a pályán vesz búcsút Wimbledontól.

Grand Slam-döntő visszavágó az első fordulóban

Az első forduló meccsei közül kiemelendő Iga Swiatek és Sofia Kenin találkozója, akik 2020-ban egymás ellen vívták a Roland Garros fináléját. A lengyel világelső újabb Roland Garros-sikerével immár ötszörös Grand Slam-bajnok, viszont Párizsban is volt egy nagyon szoros korai meccse Oszaka Naomi ellen.

S míg Swiateknek a fű a leggyengébb borítása, a korábbi Australian Open-bajnok Kenin tavaly is szenzációt okozott Wimbledon első fordulójában, amikor honfitársa, Coco Gauff ellen győzött.