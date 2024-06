Modric keserű keretes lezárása, megkérdőjelezett bírói és kapitányi döntés

az ötödik Európa-bajnokságán játszott, s minden bizonnyal az utolsón. Az általános várakozás az volt, hogy az Eb után Modric vissza is vonul a válogatottságtól, ezt ő egyelőre nem erősítette meg, de az kizártnak tűnik, hogy negyvenkét évesen ott legyen a 2028-as tornán. Modric a 98. percben kapott gól után keserűen gondol az olaszok elleni meccsre, amelyen több szempontból is keretbe került a pályafutása. A horvát középpályás a 178. válogatott meccsén a mezőny legjobbja lett, az utolsó perceket viszont Modric már a kispadról, tehetetlenül figyelte, miután Zlatko Dalic lecserélte őt. Modric nem érti, hogy a korábban a magyar válogatott meccsén is közreműködő Danny Makkelie miért hosszabbított nyolc percet.

Danny Makkelie tizenegyest ítélt a horvátok javára, a büntetőt kihagyó Luka Modric a lefújás után mégis haragudott a holland bíróra (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)

Érthető Modric csalódottsága, a hosszabbítás végén esett gólok tönkretették Horvátország Eb-jét. Albánia az ötperces hosszabbítás végén, a 95. percben egyenlített a vb-bronzérmes ellen, Olaszország pedig a 98. percben, ami után a holland Danny Makkelie már ellentámadásra sem hagyott időt Modricéknak. S akkor még ott volt Csoboth Kevin rekordot jelentő, 100. percben gólja, amely nélkül a horvátok legalább az A csoport harmadikját megelőznék az összevetésben, s nem lenne teljesen irreális, hogy kiszurkolják a továbbjutást.

– Nem érdemeltük meg ezt a gólt az utolsó pillanatban, nem tudom, hogy a játékvezető milyen alapon döntött úgy, hogy ilyen sokat hosszabbít. Nem értem, hogy jött ki ez a 8 perc – kritizálta a játékvezetőt Modric.

Jól tudjuk, nem ez volt az első bírálat, amit Makkelie kapott az Európa-bajnokság alatt.

Miért cserélték le Luka Modricot?

A magyar–német mérkőzés után a mezőny leggyengébbjének minősítette a holland sípmestert, s az övéhez hasonló gondolatmenetet fejtett ki Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány is, aki szerint nagyobb csapat ellen nem hosszabbítottak volna nyolc percet.

Más szempontból viszont eltérő utat választott Rossi és Dalic. A magyar válogatott szövetségi kapitánya annak ellenére pályán hagyta csapatkapitányát, hogy sérüléssel bajlódik, Dalic viszont a 80. percben lehozta Modricot, aki így a kispadról, tehetetlenül nézte, ahogy csapata kiengedi a kezéből a győzelmet.

– Luka minden kiadott magából, friss lábakra volt szükség – indokolt Dalic. Bármennyi friss láb is volt a pályán, a horvát középpálya mégsem tudta megakasztani az egyenlítő gól előtt szólózó Calafiorit.

A horvátok hivatalosan még nem estek ki, de a továbbjutásukhoz az kellene, Szlovénia legalább három góllal kikapjon Angliától, Dánia legyőzze Szerbiát, Portugália Grúziát és Törökország Csehországot.

Luka Modric: többszörösen keretbe foglalt pályafutás

Luka Modric az olaszok ellen lőtt góljával az Eb-k történetének legidősebb gólszerzője lett – bár ezt a csúcsot elveheti tőle, ha az Európa-bajnokság során bármikor betalál.

Modric első válogatott gólját is Olaszország ellen szerezte 2006-ban, ráadásul ugyanúgy egy kapusról kipattanó labdát küldött a hálóba, mint hétfő este.

Modric az első Eb-meccsén is betalált, 2008-ban, Ausztria ellen, azzal a legfiatalabb horvát Eb-gólszerző, most már ő a legidősebb is.

Kevésbé kellemes keret, hogy az első Eb-jéről is úgy búcsúzott Modric, hogy tizenegyest hibázott, akkor a Törökország elleni negyeddöntő szétlövése során, idén az olaszok ellen a rendes játékidőben.

Modric a 2008-as tornán bekerült az Eb álomcsapatába, erre most, a valószínűsíthető csoportkörös búcsú után aligha lesz esélye, de a meccs legjobbja címet megkapta.